Paging v Evropě a u nás: současnost a budoucnost

Ve čtvrtek se konalo v pražském hotelu Praha symposium mající za úkol osvětlit situaci kolem pagingu u nás a v Evropě. Byli jsme při tom a přinášíme vám přinášíme stručný a snad i výstižný přehled projednávaných témat.

Hlavní událostí, která posloužila jako podklad pro sezvání symposia, bylo založení nové asociace, která by měla za úkol sjednotit pagingový průmysl a jeho služby a dále by se měla zasadit o to, aby paging jako takový zůstal a byl schopen konkurovat stávajícím GSM operátorům s jejich službami a to i budoucím sítím třetí generace.

Zde je úryvek z tiskové zprávy.

Klíčoví aktéři evropského pagingového průmyslu - The ERMES MoU Association a EPPA (European Public Paging Association) se 1. července 1999 rozhodli spojit a podniknout veškeré nezbytné právní kroky pro fúzi obou asociací. Pod vlivem narůstající konkurence v oblasti mobilních telekomunikačních služeb - zejména se jedná o sítě GSM a v konečné fázi i o UMTS - se vedení obou asociací dohodla na strategii, jak čelit dosud největší výzvě, před kterou stojí provozovatelé evropského pagingu a dalších služeb, charakterizovaných jako advanced messaging. Za této situace je soustředění sil a zdrojů v jedné organizaci imperativem k zajištění dalšího rozvoje nabídky a podnikatelských aktivit jak na straně provozovatelů, tak na straně výrobců infrastruktury a uživatelských terminálů (pagerů, resp. operátorů). Události kolem založení nové organizace komentuje Ing. Ivan Nedvídek, místopředseda ERMES MoU Association a výkonný ředitel pro obchod a marketing Radiokontaktu OPERATOR a.s.: "Možnost spojit síly klíčových hráčů na poli evropského pagingu je nabídkou pro zajištění životaschopnosti jak klasického pagingu, tak perspektiv pro úspěch vyspělých služeb jako jsou aplikace na bázi advanced messaging (AMS). V nedávné minulosti byl rozvoj evropského pagingu bržděn vnitřními, hlavně technickými třenicemi ohledně pagingových protokolů. Věřím, že nyní, po spojení dvou hlavních organizačních orgánů v jedinou asociaci se zvýší tlak na technický rozvoj a mohou být uplatňovány účinné marketingové iniciativy a postupy, které nám umožní lépe soutěžit s konkurencí jiných forem mobilní komunikace. Příštích dvanáct měsíců vidím jako velmi pozitivní období pro nové aktivity v oblasti pagingu a advanced messaging."

Podle ing. Ivana Nedvídka nemá šanci paging ve světě, kde budou komunikační bezdrátové sítě třetí generace přežít. Jediná šance je, že se tyto služby budou navzájem doplňovat. Například operátoři budou poskytovat služby přenosu dat, hlasu a videa, zatímco paging bude využíván například pouze přenos menších objemů dat (e-mail, statické obrázky apod.) a operátor ho bude nabízet jako levnější variantu komunikace ve svých sítích. Tou dražší samozřejmě zůstanou telefony, videotelefony a jiné s vysokorychlstními datovými přenosy. Součástí pagingu by mohla být obousměrná komunikace a možnost připojení k jiným zařízením a prostřednictvím pagerů tak přenášet data (např. připojení k internetu).

To vše se ale zatím jeví jako budoucnost a na příští rok, či dva RKO a jiní Evropstí operátoři vidí budoucnost podobnou současné situaci.

Jedinou nevýhodou podle ing. Nedvídek je dosavadní nemožnost roamovat cizí pagingové sítě, takže váš pager vám bude fungovat pouze v ČR. Ovšem smlouvy jsou údajně již připraveny a v brzké době by se měla uskutečnit jejich realizace - tím by fakticky mohl začít fungovat roaming pro pagery.

Služeb Radiokontakt Operator prozatím používá aktivně 16 000 uživatelů - to je podle pana Nedvídka hezký počet, vzhledem k tomu, že jsou jejich služby zaměřeny na business a profesionální zákazníky. Ovšem toto číslo by se mělo radikálně změnit, jelikož podle představ RKO by se měla do konce roku 2003 zákaznická obec rozšířit až na 100 000 aktivních uživatelů!

RKO hodlá oslovit i další zákazníky, ale zatím nám nebylo prozrazeno s jakou službou hodlá RKO přijít na trh, jelikož by podle slov pana Nedvídka okamžitě zareagovali operátoři GSM a do dvou měsíců by podobnou službu oznámili také. Takže zůstáváme napjati - ostatně, pokud bude služba takový trhák, pak se oba naši operátoři určitě rádi pochlapí se svojí předělávkou...

Nevím, zdali má paging v dnešní podobě budoucnost, ale myslím, že je skupina uživatelů, pro které je pager ideálním způsobem, jak zůstat v neustálém kontaktu s ostatním světem a přitom se defacto vůbec nenechat rušit. Výhodou v nevýhodě u pagerů je totiž to, že zde prozatím funguje pouze jednosměrná komunikace, což znamená, že pokud vám někdo pošle zprávu dozví se, zdali byla odeslána, ale ne, zdali byla doručena. To vám tudíž zajišťuje jistou volnost, narozdíl od mobilních telefonů, u kterých si můžete nechat potvrdit přijetí zprávy. Jak jsem ale řekl, tato skutečnost se bude měnit, protože i u nás se bude brzy zavádět nový systém, který umožní obousměrnou komunikaci. Kdy a za jakých podmínek se toto bude dít nám ovšem sděleno nebylo.