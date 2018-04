Paging u nás a situace okolo

Paging byl v poslední době spíše popelkou na našem serveru a tak se tímto článkem pokusíme naše opomenutí napravit. Nebudu psát o nových možnostech a službách, spíše se pokusím shrnout situaci z pohledu člověka, který by si chtěl pager pořídit.

Proč pager ?

Inu, proč ne. Je to malé, baterky tomu dlouho vydrží, neruší to, dostihne vás i tam kde je signál GSM bez šance (typicky budovy a nejrůznější podzemní prostory) a ještě to umí spoustu věcí navíc. Tedy pokud se jedná o systém Ermes, ale to je pro běžného uživatele nepodstatné, ten chce pouze službu. Systém Ermes je moderní pagingový systém, který umožňuje příjem nejen alfanumerických zpráv, kterými se vás snaží dostihnout vaši nadřízení, podřízení, milenky(ci) apod., ale také umožňuje pravidelný příjem informací, které vás zajímají. Lhostejno, zda se jedná o zprávy o počasí nebo o pohybu kursu koruny. To je jistě lákavé, ale většímu rozšíření pagingu brání jeho (podle mne jediná) podstatná nevýhoda. Stále se jedná pouze o komunikaci jedním směrem, na přijatou zprávu prostě musíte odpovědět, pokud to vyžaduje, nějakým jiným způsobem než použitím pageru. Tady do hry samozřejmě vstupuje fakt, že na našem trhu jsou jedny z nejnižších cen mobilních telefonů a s nimi spojených poplatků a tak spousta lidí volí tuto možnost. Aniž bych byl zastánce americké konzumní společnosti, líbí se mi jejich způsob mobilní komunikace - mobil mají permanentně vypnutý, ale mají pager, a tak pokud je někdo shání, zašle zprávu na pager a když to situace vyžaduje (a příjemce chce odpovědět) zapnou mobila a odpoví. Tenhle způsob se mi líbí a jistě přijde doba, kdy ho budu využívat. Teda, ne že bych nemohl už teď, ale situace u nás v oblasti pagingu by měla v blízké budoucnosti doznat podstatných změn.

Operátoři

Právě pro systém pagingový systém Ermes jsou u nás uděleny dvě licence, jednu vlastní společnost Multitone CZ s.r.o. a druhou Radiokontakt Operator a.s. (ta také provozuje starší systém RDS). V provozu je ovšem jen jedna síť a tu vlastní Radiokontakt. Provozovatel druhé licence svou síť ještě nespustil ( přesto, že byl její start avizován na červen) a to z jednoduchého důvodu, dosud nebyla uzavřena dohoda s SPT Telecom o zpoplatňování hovorů směřujících na operátora, který váš vzkaz vyšle příjemci.

Dohoda

Proč je zmíněná dohoda tak důležitá ? Hlavně z jednoho důvodu, tato smlouva by totiž umožnila podstatné zatraktivnění pageru pro jejich uživatele, protože ti by si pouze pořídili přístroj (cena se pohybuje v řádu několika tisíc korun) a službu jako takovou by měli zdarma, neboť by byl zpoplatňován ten, kdo jim vzkaz zasílá a to speciálním tarifem na čísle operátora. A právě zde je kámen úrazu. SPT Telecom není spokojen s navrhovaným rozdělením takto získaných peněz a tak záležitost nyní řeší Ministerstvo Financí a to by mělo v dohledné době rozhodnout (během září). Pokud bude ministerstvem navrhované rozdělení tarifu přijatelné pro všechny, síť druhého operátora by se měla rozběhnout, alespoň na území Prahy, asi do dvou měsíců po uzavření dohody.

Tak co dál?

Jak již bylo řečeno, uzavření dohody by umožnilo podstatné zatraktivnění pagingu pro uživatele, neboť ti by ho měli v podstatě zdarma. Dohoda by měla ještě jeden, pro uživatele jistě příjemný důsledek. Zprovoznila by se síť druhého operátora a to znamená konkurenci, ze které uživatel ve většině případů těží. Pokud by se ovšem zúčastnění nedohodli, může se stát, že pro druhého operátora nebude spuštění sítě atraktivní, protože příjmy získané z tarifu na volání operátora tvoří většinu z celkového zisku. Je zde ještě samozřejmě možnost přijmout model pravidelné měsíční tarifikace uživatelů, ale tady trh již nejspíše obsadil první operátor a ti kteří byli ochotni za pager platit si ho již pořídili. Nezbývá tedy než vyčkat a pokud půjde vše jak by mělo, koncem roku se situace okolo pagingu změní natolik, že se stane podstatně atraktivnější pro potencionální uživatele.