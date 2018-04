Pager: tajemná služba funguje stále. I v Česku

Potkat se dnes s pagerem v Česku není tak úplně snadné. Tohle zařízení přitom má v historii (i současnosti) telekomunikací své nezastupitelné místo. Schválně se zamyslete: když jste měli možnost vidět některý z prvních amerických filmů z lékařského prostředí, byly tam nějaké mobily? Ani náhodou, doktorovi (případně také agentům FBI) zapípalo cosi v kapse a on hned běžel k telefonu.

Tak právě tato podivná krabička je pager. Ve Spojených státech to byl velmi důležitý komunikační prostředek, který se masově využíval především proto, že k mobilům mají dodnes Američané tak trochu zvláštní vztah.

I v Česku pagery existují, měly ale trochu smůlu, že jejich digitální verze dorazila do Česka v době, kdy mobilní komunikace zrovna nabírala dech. A v době, kdy se operátoři snažili rychle nabrat zákazníky, takže, jako jedni z prvních v Evropě, nabídli SMS i na předplacených kartách. Dodnes ale v Česku pagery existují a mají svůj význam především v profesionální sféře.

Přijímač esemesek

Když to hodně zjednodušíme, je vlastně pager takovým přijímačem SMS zpráv. Musíme si ale uvědomit, že někdy na počátku devadesátých let byly SMS převratnou (a odborníky značně podceňovanou) novinkou. Právě v téhle době byl pager úžasná věc! Kdokoli vám na něj mohl poslat vzkaz. Nemuseli jste tedy čekat na pevné lince, až vám zavolá.

Oproti mobilům mají pagery dvě základní nevýhody. Především jde o jednosměrnou komunikaci, takže někdo může zaslat zprávu vám, vy už na ni ale nemůžete odpovědět přímo. V době, kdy samotnou podstatu existence pagerů začaly ohrožovat SMS, začala americká Motorola experimentovat s dvoucestnými pagery, které uměly také zprávy odesílat. Znamenalo by to ale rozsáhlé investice do sítí, takže nakonec z plánu sešlo. Motorola pak ale některé z nápadů použila na svoje SMS telefony, kterými svého času bodovala hlavně u teenagerů.

S jednosměrností komunikace souvisí i druhá nevýhoda - nebylo možné nijak potvrdit doručení. S pagerem tak nemůžete mít nikdy jistotu, že zpráva došla. Pokud je přijímač vypnutý nebo mimo oblast pokrytí, zpráva příjemci prostě nedojde. Aby se zvýšila pravděpodobnost doručení, zasílá pagingový server každou zprávu dvakrát s určitým časovým odstupem. Pak je šance, že aspoň jedna z dvojice zpráv dojde.

Problémy s pokrytím

Jedním z hřebíčků do rakve pagingu v Česku bylo (a je) pokrytí. Veřejná pagingová síť musí pokrývat území podobně jako mobilní operátoři. A s tím byl od začátku velký problém. Znamenalo to poměrně velké investice v době, kdy bylo jasné, že zlaté doby pagingu jsou dávno za námi. Podobně jako v případě mobilních telefonů i u pagerů existují dvě sítě – analogová a digitální.

Starší analogová síť měla název RDS (ano, podobnost není náhodná) a nabízela poměrně solidní pokrytí Česka. Jenže pagery byly relativně velké a měly i velkou spotřebu baterie. Přitom na rozdíl od mobilů se pagery na noc obvykle nevypínají, protože zprávy do rána nepočkají. Staré analogové pagery tak bylo možné vidět zejména počátkem devadesátých let v některých profesionálních aplikacích. Hodně je měli rádi také správci počítačových sítí, pro které to byla v té době jedna z mála možností, jak se nechat serverem informovat o možných problémech v síti.

Digitální paging ERMES dorazil do Česka v pro něj hodně nepříznivou chvíli. Tehdejší provozovatel pagingové sítě Radiokontakt Operator s ním sice tak trochu flirtoval, ale vzhledem k tomu, že to znamenalo vlastně postavení úplně nové sítě, se mu moc do rozvoje nechtělo (nevíte, čím nám to připomíná naše mobilní operátory?).

I v nejlepších dobách byl tak signál digitálního pageru ERMES dostupný jen v Praze a několika málo větších městech. Dnes je situace ještě horší – pokryta je jen Praha. Fandové pagingu si hodně slibovali od prodeje Operatora společnosti Multitone, ale ani ona nedokázala zastavit ústup ze slávy.

Jak je použít

Dodnes existují dva základní typy pagerů – textový a numerický. Numerický, jak vyplývá z jeho názvu, uměl zobrazovat jen číselné zprávy. Byl vždycky jakousi levnější variantou. I ta se ale dala docela dobře použít – buď se jako vzkaz poslalo telefonní číslo, na které měl dotyčný zavolat, nebo předem domluvený kód. Jak už jsme zmínili dříve, paging hodně používali lidé z oblasti IT, docela snadno šlo třeba nastavit server tak, aby v případě problémů poslal pomocí modemu po běžné telefonní lince zprávu na pager třeba s číslem chyby nebo definovaným kódem problému.

O něco častější byly textové pagery, ty jsou schopné přijímat běžný textový vzkaz. Právě ty jsou často k vidění v některých amerických filmech. V době, kdy nebyl mobilní telefon rozhodně pro každého (zhruba polovina devadesátých let před nástupem Paegasu), byl textový pager skvělým prostředkem, jak se třeba na cestách dostat k e-mailům. Dnes si je můžeme přesměrovat na mobil a do SMS, ale tehdy...

Pagery systému ERMES navíc od začátku zvládaly až 200 znaků na zprávu, což je více než SMS. Počet znaků se přitom postupně rozšiřoval, takže nyní už můžete dostat na pager až 1 250 znaků a tahle délka se může někdy docela hodit. Pager navíc funguje na běžné tužkové či mikrotužkové baterie, které vydrží asi 3 měsíce nepřetržitého provozu. Takže pro přijímání zpráv je to docela užitečná věc. Navíc, na rozdíl od mobilu, zprávy nemusíte mazat, automaticky se maže nejstarší.

Jak poslat zprávu na pager

V devadesátých letech bylo jedinou možností, jak poslat zprávu na pager, zavolat na dedikované telefonní číslo. Proto dostal obvykle uživatel spolu s pagerem i řadu kartiček s uvedením telefonního čísla a čísla svého pageru. Pokud mu chtěl někdo poslat vzkaz, jednoduše zavolal na toto číslo, nadiktoval číslo pageru a text zprávy. Vzkazy na numerické pagery šlo i jednoduše vyťukat na klávesnici telefonu.

Teď mi odpusťte malou vsuvku pro ty nejmladší. Ač se vám to zdá neuvěřitelné, počátkem devadesátých let neexistovaly u nás e-mailové schránky zdarma a s internetem se běžný smrtelník dostal do styku zejména prostřednictvím akademických sítí. Takže šance poslat někomu e-mail, aby se na něj podíval doma, nebyla moc velká.

S rozvojem internetu se začaly přizpůsobovat i pagery. Jako jedna z prvních internetových služeb se objevila možnost přesměrování e-mailu. Dnes nás to asi nepřekvapí, ale, jak už jsme se zmínili, svého času to bylo opravdu unikátní. Brzy se objevila i možnost posílání textových vzkazů z internetových stránek a později i šance poslat na pager SMS z mobilu. Dnes je k dispozici i WAP stránka pro poslání vzkazu.

Paging u nás není mrtvý

Jak pozorný čtenář z předchozích řádek asi pochopil, i autor tohoto textu mezi velké fandy pagingu patřil. Pokud se nepletu, právě o něm jsem napsal jeden ze svých prvních článků. Přiznávám se ale bez mučení, že jsem ERMES síť považoval za dávno mrtvou a vypnutou. Proto jsem byl docela překvapen, když jsem pustil svůj starý pager a on našel signál!

Vězte tedy, že paging v Česku žije, provozuje ho nadále společnost Multitone a pokud si na rok objednáte služby, dostanete přijímač za 89 Kč. Měsíční paušál se pohybuje od 95 Kč za neomezený počet zpráv do délky 200 znaků po 290 Kč měsíčně za neomezený počet zpráv až 1 250 znaků dlouhých. Fungují všechny výše zmíněné možnosti posílání zpráv počínaje spojovatelkou a diktováním vzkazu až po WAP portál.

Vzhledem k rozšíření mobilů a SMS už asi pro veřejný paging v Česku mnoho místa není. Možná na informace o příchozích e-mailech by se mohl hodit, pokud nechcete, aby vám stále pípaly SMS na mobilu. Je ale otázka, jestli to za 290 Kč měsíčně není příliš velký luxus. Ačkoli jednu výhodu pagery mají – jejich provozovatel neblokuje službu Radary.cz. Přitom na mobilu mohou být neustálé SMS o dopravě trochu obtěžující, na pageru vám to může být jedno.

Hlavní doménou pagingu ale zůstávají profesionální nasazení. Pagingová síť nemusí být totiž nutně veřejná, ale můžete si nechat postavit jen uzavřenou firemní síť s pokrytím jen vašeho areálu. Právě tohle se hodně využívá v nemocnicích, pagery jsou jen přijímače, takže je eliminováno riziko, že by jejich vyzařování ovlivňovalo citlivé přístroje. Na rozdíl od mobilů tak pagery nejsou zakázány téměř nikde.

Pochopitelně nemusí jít jen o nemocnice. Pagery mohou najít uplatnění i jinde. Dobře se dají použít například v rozsáhlých logistických areálech nebo všude, kde potřebujete předávat rychle textové zprávy – pagery totiž umožňují i jednoduché posílání zpráv na celé skupiny přístrojů. To, co se u mobilů řeší poměrně složitě, pagery zvládají úplně snadno a jediná zpráva tak může být okamžitě rozeslána na desítky přístrojů současně.

Zlaté období pagerů je už (bohužel) dávno pryč a pro řadu dnešních čtenářů Mobil.cz to bude skutečná prehistorie. Přesto jsou stále aplikace, na které se pagery dají použít velmi dobře. A dokonce jsou na některé věci mnohem vhodnější než mobily. Jestli ale přežijí rok 3000, to si tipovat nedovolíme.