Paegasův ClickBox vám přečte e-maily

Od pondělí 6. srpna budou mít všichni uživatelé ClickBoxu od Paegasu možnost hrát si s novou službou, kterou zástupci RadioMobilu označili za jakýsi „dotek budoucnosti“. Jde o pokrokovou funkci syntézy a rozpoznávání hlasu. Tento první kontakt s budoucími službami je zatím opravdu spíš jen riskantním výletem do světa většího komfortu pro zákazníky.

Kromě zbrusu nové služby přidal Paegas k nabídce ClickBoxu ještě drobnost nazvanou ClickPager. Tato funkce přiblíží těm, kteří nechtějí nebo nemohou pracovat s klasickým ClickBoxem, jejich e-mail. Ten jim totiž bude přeposlán přímo na displej jejich mobilního telefonu, přičemž mohou využít i filtraci zpráv – tedy nechat si posílat jen ty e-maily, které například obsahují předmět „AKUTNÍ“. Důležité upozornění – zákazník si musí vybrat mezi ClickBoxem (nebo ClickBoxem Easy) a právě ClickPagerem, nemůže tedy používat obě služby současně. Nastavení ClickPageru najdete na obligátní adrese www.click.cz.

ClickBox poslouchá...

ClickBox je služba, která umožňuje majitelům mobilního telefonu spojit do jednoho komunikační prostředky internetu a celulární sítě. Kombinuje e-mail, fax, WAP, SMS i klasické hlasové hovory. Právě první a poslední položky se týkají novinky, jež budou uvedeny do provozu šestého srpna.

Při zavolání na linku 3322, která slouží ke spojení s vaším ClickBoxem a je zdarma, budete moci začít využívat ovládání hlasem. Namluvený hlas průvodce vám, stejně jako kdykoliv jindy, v každé fázi práce s ClickBoxem přečte volby, jež můžete učinit. Avšak na rozdíl od rady „pro tuto volbu zmáčkněte trojku“ uslyšíte „pro přechod na další zprávu řekněte DALŠÍ“. Pak jen stačí povel pro žádanou akci vyslovit a automat ji provede. Podle Viktora Prešovského, který pracoval na rozpoznávání hlasu u RadioMobilu, se úspěšnost systému pohybuje mezi 80 a 90 procenty. Pokud náhodou systém nerozumí, oznámí to uživateli a počká na nové zadání. Po dobu dalších nejméně šesti měsíců bude ještě systém využívat hlasových vzorků, které budou zákazníci namlouvat, čímž se bude učit a snad i zlepšovat. ClickBox také myslí na anglicky mluvící uživatele a dokáže naslouchat i jejich jazyku.

Nemusíte se však obávat, že od vás ClickBox najednou bude chtít jen hlasové povely. Funkce je standardně vypnutá a dokud si ji neaktivujete ve svém nastavení Clicku nebo při zavolání na 3322 zmáčknutím „devítky“, nebudete o ní ani vědět. Jestliže si ji vyzkoušíte a nebude vám vyhovovat, stačí ji zase stejným způsobem vypnout.

...a mluví

Ať už budete používat hlasové povely nebo ne, budete mít k dispozici nový způsob práce se svými e-maily pomocí mobilního telefonu. Na známém čísle 3322 totiž v sekci elektronické pošty najdete volbu nabízející přečtení odesílatele a předmětu a následně i celého textu zprávy. Umožňuje to systém syntézy řeči, který pro RadioMobil vytvořila česká pobočka IBM. Tento systém umí mluvit s použitím anglické i české výslovnosti, přičemž angličtina je na trochu vyšším kvalitativním stupni, neboť se vyvíjí déle než lokalizovaná verze.

„Naše filozofie budovat Click jako univerzální komunikační systém tak dostala další rozměr,“ řekl Robert Chvátal, ředitel marketingu společnosti RadioMobil. Podle Chvátala je tato technologie teprve na začátku, přesto se však RadioMobil rozhodl nabídnout ji svým zákazníkům, kteří tak mohou pocítit první „dotek budoucnosti“.

V souvislosti s touto filozofií došel Paegas také k rozhodnutí, že nebude za čtení e-mailů nic účtovat. Jedinou podmínkou je mít ClickBox, jehož aktivace stojí 90 korun a měsíční poplatek je rovněž 90 Kč. ClickBox, a tedy i syntézu řeči, mohou využívat pouze vlastníci paušálních tarifů.

Převrat nebo hračka

Přestože rozpoznávání hlasu není v telekomunikacích nic nového (podobný systém se na mnoha placených linkách 0906 - dříve 0609 - používá již více než pět let), implementace do komplexní nabídky Clicku dává této službě nový rozměr. Přesto, většího využití by se mohla funkce hlasových povelů dočkat například při komunikaci s „plechovou paní“ na infolince. O takovém využití však podle Chvátala RadioMobil zatím neuvažoval.

Syntéza hlasu, tedy předčítání psaného textu, je však mnohem ošemetnější záležitost. K dokonalosti má totiž znatelně dál než rozpoznávání hlasu, a tak se zřejmě mnoha uživatelům zpočátku příliš zamlouvat nebude. Pokud se však na krok RadioMobilu díváme jako na test zájmu zákazníků, pak nelze než říct: „Proč si 'umělého řečníka' zadarmo alespoň nevyzkoušet. Třeba se vám bude někdy hodit.“