Paegasu se nedařilo

Včerejší ranní dávka mailů obsahovala několik dramatických hlášení o problémech sítě Paegas na severní Moravě. Protože náš redakční JET byl právě s finančním ředitelem na Bahamách a a od armády propůjčený vrtulník Huey (Bell UH1)právě prochází revizí na Kbelském letišti, museli jsme se spokojit s oficiální odpovědí z RadioMobilu.

Zde je první varovný mail:

Pohybuji se v okoli Kopřivnice a nemůžu se z Twistu nikam dovolat(přihlášený do sítě jsem, ale nelze realizovat žádny hovor). Situaci jsem zaregistroval dnes 2.8.2000 cca v 16:30. Nedovolám se ani na infolinku. Nemáte nějaké informace o výpadku ?

A zde druhý varovný mail:

Asi už to víte, ale kdyby náhodou ne: Síť Peagasu v Ostravě a dle sdělení infolinky kam se mi podařilo dovolat(cca na 130. pokus)je problém větší a týká se části území severní Moravy, ale nic víc mi neřekli a ani se neví, kdy to spravi. Jedná se o prakticky totální výpadek sítě, telefon se sice k síti přihlásí, ale nic víc, nejde volat, přijímat hovory, posílat SMS, atd. Výpadek je někdy od odpoledne, poslední hovory bez problemu se mi podařily kolem půl třetí a až do teď (22:00) prakticky nic.

Situaci vysvětluje Tereza Kakosová, tisková mluvčí RadioMobilu:

Včera k večeru zapříčinila chyba v klimatizaci výpadek, kvůli němuž došlo k asi 30procentnímu omezení kapacity sítě v části severní Moravy. Šlo o lokální výpadek, který dočasně omezil kapacitu sítě v dané oblasti. Technici jej ihned identifikovali a během večera jej odstranili. Všem zákazníkům, kteří mohli být dočasným omezením kapacity sítě poškozeni se omlouváme.

V průběhu včerejšího dne již žádné další varovné maily nedorazily a tak předpokládáme, že již je vše v pořádku.

Pokud budete mít někdy v budoucnu pocit, že se sítí vašeho operátora není vše v pořádku, dejte nám vědět. Zjištěný či domnělý problém se však snažte popsat co nejpodrobněji, usnadňuje to zjišťování skutečného stavu věci.