Paegas zrychluje data a přidává VOL do hry

RadioMobil bude na ComNetu demonstrovat svoji horkou novinku - data pádící sítí GSM rychlostí vyšší, než je běžných 9600 bps. Konkrétně se bude- tedy o rychlost solidní i na poměrně seriosní surfování internetem.

Otázkou samozřejmě je, jak toho Paegas docílí - podle informací z tiskové konference nejde o time slot bundeling - tedy spojení více time slotů do jednoho celku. To sice má za následek potenciální a kýžený nárůst rychlosti, ale také - a to především - snížení kapacity sítě o adekvátní počet time slotů.

Zdá se tedy, že Paegas půjde druhou cestou - softwarovou kompresí. Tou může reálně vytáhnout přenosovou rychlost až k hranici 30 kbps - otázkou samozřejmě zůstává struktura přenášených dat. Jakákoliv změna v rychlosti směrem nahoru ovšem bude k lepšímu - 9600 bps je neúnosně málo, máte-li větší poštovní schránku a používáte-li ji. Naše očka tedy budou na ComNetu supovitě kroužit v zužujících se kruzích okolo nového způsobu přenosu dat a ještě dáme vědět, co že to nám do oka spadlo...

A také jedna zpráva stará již téměř měsíc - v síti Paegas nejste odkázáni jen na služby PVT, ale využít můžete i VOL - tedy Czech on line. I k nim vede plně digitální linka schopná běžet na V.110 - to potěší většinu modemů včetně dobře konfigurované Nokia 9000 Communicator či 9110.

RadioMobil tím praktikuje již dříve deklarovanou ochotu rozšířit spektrum operátorů tím, že dá k dispozici číslo 4666 pro datové přenosy všem zájemcům (providerům), kteří budou ochotni dohodě. VOL je po PVT prvním z nich - u PVT to bylo vzhledem k majetkovému propojení poměrně snadno uhodnutelné...

Co potěší již méně, je informace rovněž staršího data: ačkoliv to dříve bylo možné, již není nadále možno při využívání Internet via Paegas používat pevné přípojné uzly PVT. K tomu byste si museli koupit celé připojení a tady vám Internet via Paegas nepomůže - je to škoda, považoval jsem to za výbornou přidanou službu zákazníkovi a je škoda, že v PVT nejsou téhož názoru.