Paegas zavádí nové číslo pro přesměrování hovorů a má i další novinky

Paegas přichází v únoru s několika změnami v nabídce služeb a mobilních telefonů. Od 1. 2. 2001 mají všichni majitelé twistových karet k dispozici službu konferenčních hovorů. V nabídce mobilních aparátů přibyl Alcatel OT 701, Nokia 3310 převlékla kabát, naopak distribuce Nokie 7110 v prodejní síti RadioMobilu končí. Potěšující je fakt, že ClickBox bude ještě měsíc zdarma.

Alcatel OT 701

Nokia 7110 končí

Nokia 3310 pokračuje

Konferenční hovory v Twistu

Od 5. 2. 2001 rozšiřuje Paegas nabídku mobilních telefonů o nový přístroj Alcatel OT 701. Jedná se o model vyšší třídy, určený hlavně pro manažery. Telefon se vyznačuje malými rozměry, hmotností a aktivním flipem (jde vůbec o první Alcatel s touto funkcí). Nový Alcatel dále nabízí snadné ovládání, velkou výdrž (až 250 hodin v pohotovosti), plně grafický osmiřádkový displej a spoustu zajímavých funkcí, jako například vibrace, vestavěné hands-free, organizér, 500 míst v seznamu telefonních čísel, hlasové vytáčení, hlasový zápisník, WAP prohlížeč, SIM toolkit, datové přenosy a mnoho dalšího. Chcete-li vědět o Alcatelu OT 701 více, čtěte zde . V prodejní síti Paegasu bude k dostání za nedotovanou cenu 8 999 Kč (bez DPH).Smutnou zprávou je skutečnost, že začátkem tohoto měsíce Paegas končí s distribucí telefonu Nokia 7110. Tento typ přišel na náš trh zhruba před rokem a byl prvním mobilem na trhu, který měl WAPový prohlížeč. I přes počáteční vleklé problémy se softwarem se nakonec stal velmi populárním přístrojem v kategorii manažerských telefonů. Základními prvky přístroje jsou vystřelovací flip, velký displej a úctyhodná kapacita telefonního seznamu (1000 míst). Vše o Nokii 7110 je zde . Do vyprodání zásob můžete tento model u Paegasu koupit za nedotovanou cenu 14 689 Kč (včetně DPH) nebo za dotovaných 7 929 Kč (včetně DPH).Naopak poslední low-endový produkt z Finska - Nokia 3310 - přichází v novém hávu. Nyní ji dostanete (kromě modrého) také v šedém barevném provedení. Tento model je určen hlavně pro mladou generaci, které může nabídnout vedle malých rozměrů, hmotnosti a pěkného designu také hlasové vytáčení, možnost výměny krytů, velký displej, jednoduché ovládání, profily, upomínky, hry a další. Recenzi telefonu Nokia 3310 najdete zde . Telefon koupíte u RadioMobilu a u jeho obchodních partnerů za nedotovaných 7 318 Kč, dotovaných 609 Kč nebo v předplacené sadě za 8 999 Kč (všechny ceny jsou včetně DPH).Další novinkou na měsíc únor jsou konferenční hovory, které mohou od 1. 2. 2001 využívat i majitelé předplacených karet. Dosud byla tato služba k dispozici pouze uživatelům některého z měsíčních tarifů. Konferenční hovor umožňuje propojit až šest telefonních hovorů. Každá konference se skládá z "manažera", který celou konferenci vyvolá, řídí a ukončí a až pěti ostatních účastníků.

Hlavním předpokladem úspěšného uskutečnění konference je aktivace služby Konferenční hovory a mobilní přístroj, který tuto funkci podporuje. Spuštění konferenčních hovorů vám provede na požádání pracovník infolinky. Vyvolání, ukončení i řízení konferenčních hovorů provádíte pomocí menu přístroje. U většiny typů telefonů probíhá následovně: v průběhu hovoru stisknete "Menu", vyberete Nový hovor, vytočíte požadované telefonní číslo (první hovor je mezitím automaticky přidržen), když dojde ke spojení, vyberete v menu položku Konferenční hovor a aktivujete ji. Stejným způsobem připojíte i další účastníky. Službu můžete využívat i v zahraničí.

Samotná aktivace konferenčních hovorů je zdarma. Minutové sazby jsou podle standardního ceníku společnosti RadioMobil. Ovšem pozor, konferenci může vyvolat pouze její manažer, který také vše platí. V praxi to vypadá tak, že pokud zapojíte do konference maximální možný počet účastníků (5 lidí - kromě sebe), vykonáváte tím najednou pět odchozích hovorů. Podle toho je vám také účtováno hovorné. Proto si vždy pečlivě promyslete, je-li skutečně vyvolání konference nezbytně nutné.

ClickBox stále zdarma

Formát přesměrování

Možnost využívání služby Paegas Click zdarma (tj. bez aktivačních a paušálních poplatků) je prodloužena o měsíc - do 28. února 2001. Tato nabídka měla být původně ukončena k 31. lednu 2001. Prostřednictvím Clicku máte přístup ke své hlasové a faxové schránce přes internet a naopak své e-mailové zprávy si můžete vybírat přes hlasové rozhraní pomocí mobilního telefonu. Podrobnější informace o službě ClickBox jsou na našich stránkách Poslední novinkou je změna starého formátu telefonního čísla, které musíte zadat při aktivaci služby přesměrování hovorů do hlasové schránky. Zatímco dříve jste při přesměrování zadávali číslo své hlasové schránky ve formátu +420 60y 13 xxx xxx, od 1. 2. 2001 již platí formát nový: +420 96y xxx xxx. Zákazníci, kteří mají aktivní automatické přesměrování (callback), nemusí žádné nastavení měnit. Ostatní uživatelé služeb Paegas obdrží SMS zprávu, která je o tuto změnu požádá.

Únorové novinky tedy máme za sebou a už se jen můžeme těšit, co zajímavého nám nachystá Paegas na březen. A co na to konkurence?