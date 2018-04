Paegas zatím neumí poslat SMS na pevnou linku

Již na Invexu RadioMobil své zákazníky seznámil s možností posílat textové zprávy SMS z mobilu na pevnou linku. Včera se také objevily inzeráty, které na SMS na pevnou linku upozorňují širokou veřejnost. Celý nápad má jeden háček. Zatím nefunguje.

Každý kdo chtěl včera či dnes poslat SMS zprávu z mobilního telefonu v síti Paegas na pevnou linku, dočkal se trpkého zklamání. Přestože tuto službu představil operátor na Invexu a včera i v inzerátech v celostátním tisku, není zatím funkční. Nikdo ze zákazníků, kteří tuto inzerovanou službu chtějí využít, se však nedozví, že se snaží marně. Teprve poté, co se několikrát neúspěšně pokusí zanechat vzkaz a zoufale zavolá na infolinku, může se zákazník seznámit s tím, že SMS na pevnou linku zatím poslat nemůže.

Podle oficiálních informací Paegas tuto službu zprovozní v průběhu první dekády listopadu. V průběhu příštího týdne by tedy již mělo posílaní textovek na pevná čísla fungovat.

Zatím není jasné, kolik služba bude stát. Důvěrné informace hovoří o ceně okolo tří korun za zprávu, ovšem ani nejvyšší činitelé RadioMobilu takovou informaci nechtějí komentovat.

Zatím tedy textovou zprávu na pevné lince nenecháte. Ovšem až to bude možné, bude to fajn. Stejně jako vy doufáme, že to bude možné již příští týden. Až bude taková možnost k dispozici v každé síti, bude to ještě lepší.