Paegas zahajuje provoz služby Cell Broadcast

Dlouho očekávaná a dlouho tajně tušená zpráva se stala skutečností. Síť Paegas spouští do oficiálního provozu službu Cell Broadcast.

O co jde? Cell Broadcast je obdobou SMS zpráv přenášených pouze v rámci určité základnové stanice BTS. CB zprávy mohou mít maximální délku 80 znaků a zobrazují se ihned na displeji telefonu, pokud není u něj zobrazování CB zpráv zakázáno.

V zahraničí se Cell broadcast používá pro distribuci lokálních zpráv - například upozornění na objížďky, informace o zvláštních akcích atd. Výhodou je právě těsná vazba na polohu BTSky - díky tomu lze informace opravdu velmi přesně místně

RadioMobil tuto službu spouští od pondělí 16. března 1998.

Tisková mluvčí společnosti RadioMobil a.s. Tereza Kakosová v této souvislosti uvedla: "Zavádíme pilotní projekt - službu Cell Broadcast na český trh jako jedni z prvních na světě. Tato služba otevírá obrovské možnosti dalšího využití, které mnohdy přesahují naše dosavadní zkušenosti s užíváním mobilního telefonu."

Jaká bude současná praxe? Každého, kdo přijede na ruzyňské letiště, uvítá zpráva: "Welcome to Paegas network! For roaming info please call 4604" (česky: Vítejte v síti Paegas! Pro informace o roamingu volejte 4604). V některých částech Prahy potom majitelé mobilních telefonů Paegas na displejích svých přístrojů naleznou například informace o zajímavých restauracích v dané lokalitě. Tyto informace se samozřejmě mění podle toho, kde se uživatel se svým mobilním telefonem nachází. Na displeji je pak zákazníkovi nabízena informace, o jemu v té chvíli nejbližší, restauraci.

V současnosti se připravil pilotní projekt této služby - tedy jakási zkouška ostrého nasazení, ale do budoucna se počítá s jejím širokým využitím - připravují se další služby především s návaznosti na využití regionální orientace této služby. Již nyní lze počítat s dopravním zpravodajstvím, na další lahůdky si počkejme.