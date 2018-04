Paegas z radosti nabídne volání za polovinu!

RadioMobil se přehoupl přes kulaté číslo značící milion zákazníků a namísto investice do ohňostroje, jímž kulatou cifru oslavil jeho konkurent, se rozhodl podarovat všechny svoje klienty. Dne 19. března 2000 (to je neděle) bude volání v síti Paegas do všech vnitrostátních lokací stát polovinu normální sazby.

Nabídka RadioMobilu je platná pro všechny klienty, tedy jak pro držitele tarifů, tak pro Twistující. RadioMobil si pochvaluje, že odlišným charakterem oslav chce poděkovat všem svým klientům a nikoliv paušálně zvýhodnit jednoho, jako to udělal EuroTel, který svému miliontému klientu nadělil milionek v hotovosti.

Řešení RadioMobilu má svůj půvab. Jde o poměrně výjimečnou marketingovou akci, kterou RadioMobil nepochybně vhodně reklamně zhodnotí. Ale ani EuroTel nepřišel se svojí Melounovou akcí zkrátka - nabídka milionu korun pro miliontého zákazníka byla dobrým pobídkovým faktem, proč se nechat zlákat do EuroTelí sítě. dobrým argumentem ze strany RadioMobilu ale je průhlednost celé akce - kdo bude devatenáctého volat, ten ušetří a bude tak spravedlivě podarován. Hezky a dosti jedovatě se vyjadřuje v tiskové zprávě RadioMobilu mluvčí Tereza Kakosová, když říká: "nechceme upřednostňovat jednotlivce jako to dělají jiní, ale chceme tímto krokem poděkovat všem našim klientům." Byl bych ale rád, kdyby si RadioMobil na svoje vlastní slova o upřednostňování vzpomněl v době, kdy zaváděl tarifní rozšíření Paegas Nej; to vyhradil jen majitelům nových tarifů, nikoliv těm, kteří trvají na starších tarifech Ekonom, Diamant, Manager a Aktiv.

Milionová akce EuroTelu byla opravdu zaměřena jen na jednoho člověka a u mnoha dealerů vzbuzovala apriori pochybnosti. Například, když EuroTel čekal na půlmiliontého klienta, řekl nám jeden z dealerů týden dopředu, že půlmiliontý zákazník nakoupí ve Vinohradském pavilonu. Trefil se přesně a na dotaz, jak to věděl, nám už jen tvrdil, že má dobrý odhad.

RadioMobil se ale také poněkud neprávem chlubí, že jeho akce je v České republice ojedinělá. Do jisté míry ano - nikdo zatím nenabídlo slevu na polovinu, EuroTel ale zhruba před rokem nabídl pro volání z metra měsíc zcela zdarma.

RadioMobil také spokojeně konstatuje, že jeho klientská základna roste rychleji, než klientská základna EuroTelu. Abych citoval ještě nějaký zaznamenání hodný výrok z tiskové zprávy Paegasu, vypíchnu ještě tuto větu:

Služeb sítě GSM Paegas, do níž RadioMobil jen během roku 1999 investoval 6 miliard korun, a tedy o miliardu více než druhý operátor, využívalo v polovině března 2000 více než 1.000.000 zákazníkù. Paegas se tak stal vedoucím operátorem na českém trhu v počtu nových aktivací, když v roce 1999 získal jako první v historii českého mobilního trhu více než 500.000 nových zákazníků a během prvních týdnù roku 2000 získal přes 125 tisíc nových klientů.

Na to může zajímavě navazovat výrok šéfa EuroTelu Eda Kingmana tak, jak ho zachytilo ČTK: "Druhý operátor RadioMobil již tři roky tvrdí, že dohání naši pozici na trhu a bude to pravděpodobně tvrdit i v budoucnu, ale nikdy nás nedožene. Naopak dle mého názoru bude mít pravděpodobně problémy s třetím operátorem."

Bohužel pro EuroTel pravdu má spíš RadioMobil - EuroTel v přílivu nových zákazníků výrazně ztrácí a zatím to nevypadá na velké změny do budoucna.