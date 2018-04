Paegas vám dá zdarma telefonní číslo na přání

Všichni noví zákazníci sítě Paegas si při podpisu smlouvy mohou vybrat libovolné telefonní číslo. Nebudete je to stát vůbec nic, číslo na přání je zdarma. Musíte se pouze upsat RadioMobilu na dva roky - po tu dobu budete muset využívat jeho služeb. Nabídku můžete využít jenom ve značkových prodejnách RadioMobilu.

Vybrané telefonní číslo samozřejmě musí být volné - nesmí jej v současnosti nikdo používat. Nepočítejte také s tím, že dostanete pěkné telefonní číslo z číselné řady, kterou už má rezervovaný některý z velkých zákazníků z řad institucí nebo firem (tito klienti si běžně rezervují celé číselné řady pro budoucí zaměstnance).

Nabídka platí pro všechny nové zákazníky RadioMobilu, bez ohledu na tarifní program, pro který se rozhodnou. Když si vyberete zdarma telefonní číslo, nepřijdete o další výhody, které s sebou nese dvouletý úpis. Můžete si tak k pěknému číslu pořídit dotovaný mobilní telefon nebo volat levněji s doplňkovým programem HIT (obojí současně si pořídit nemůžete).

Tato nabídka RadioMobilu jenom potvrzuje to, co se na trhu mobilních komunikací v České republice děje už několik měsíců - operátoři se velmi intenzivně soustředí na přilákání co největšího počtu zákazníků s tarifními programy. I když ani jeden z operátorů nezapomíná na majitele předplacených karet, přece jenom mohou zákazníci s tarify cítit jisté zadostiučinění. V minulosti totiž získali pocit, že o ně jejich operátoři příliš nestojí (kvůli časté výhodnosti předplacených karet oproti tarifům).

Tarifní zákazníci se mohou ještě více těšit na předvánoční trh. Právě jim totiž bude věnována hlavní pozornost, a to nejen operátorů (kteří si je budou chtít udržet a přesvědčit k intenzivnějšímu telefonování), ale i výrobců mobilů. Podobných nabídek tak jistě ještě přibude.