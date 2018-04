Paegas umožňuje dobíjet platební kartou mimo bankomat

Pilotní projekt dobíjení Twistu přes SMS včera odstartoval Paegas ve spolupráci s Komerční bankou. Tímto způsobem lze dobíjet svůj nebo jakýkoliv jiný Twist prostřednictvím SMS z vaší platební karty, pokud ji tedy vydala Komerční banka. Dobití je možno provést i ze zahraničí.

Twist dobíjení přes SMS je určeno všem zákazníkům sítě Paegas vybaveným platební kartou. Využití této nové služby je velmi jednoduché. Zaregistrujete si u bankomatu Komerční banky svou platební kartu, z níž bude hrazeno dobíjení, a číslo telefonu, ze kterého budete moci dobíjet kredit prostřednictvím SMS. Poté obdržíte potvrzení o registraci s kódem DPIN, který pak budete požívat vždy, budete-li chtít tímto způsobem navýšit svůj kredit. Samotné dobíjení kreditu již probíhá formou odeslání SMS. Pokud chcete dobít svoji vlastní Twist kartu, odešle na číslo 5602 zprávu ve formátu: DOBIT_<DPIN>_<DOBÍJENÁ ČÁSTKA> . V případě dobíjení Twist karty jiného mobilního telefonu je třeba navíc zadat jeho telefonní číslo: DOBIT_<DPIN>_<DOBÍJENÁ ČÁSTKA>_<TELEFONNÍ ČÍSLO>. Po odeslání SMS obdržíte potvrzující SMS o úspěšném dobití. Pochopitelně, jen v případě, že máte na kartě dostatek volných peněz. Pokud máte telefon, který ukládá odeslané SMS, NEZAPOMEŇTE IHNED PO ODESLÁNÍ TEXTOVOU ZPRÁVU SMAZAT. Jinak by to mohlo při ztrátě telefonu vaši platební kartu hodně bolet. Prostřednictvím Twist dobíjení přes SMS lze dobíjet kredit v hodnotě od 400 do 4000 Kč. Stejně jako u jiných způsobů nekuponového dobíjení dostanete navíc 10% bonus z dobíjené částky. Pilotní provoz probíhá u bankomatů Komerční banky na Václavském náměstí 42 a v Dejvické ulici č. 5. V rámci pilotního provozu mohou Twist dobíjení přes SMS využívat pouze majitelé platební karty Komerční banky. Do budoucna bude využívání služby umožněno všem zákazníkům sítě Paegas s platební kartou libovolné banky.