Paegas uchystal změnu tarifní politiky

Drobná, leč pro mnohé významná změna tarifní politiky se chystá v síti Paegas. Týká se - jak jinak - oblíbené položky Minuty zdarma. U některých tarifů dochází k redukci, většinou dojde k systémové změně.

RadioMobil zatím nevydal oficiální zprávu, doufáme, že ji dostaneme co nejdříve. Zatím tedy jen přehled předpokládaných změn bez nároků na úplnost a správnost - připomínáme, že změny se chystají na první třetinu září.

Ekonom - namísto modelu 30+20 minut zdarma bude pouze 30 minut zdarma a to bez rozlišení sítě. Díky tomu uspoří lidé, kteří nevolají do sítě SPT Telecom, naopak prodělají lidé, kteří do pevné sítě volají. Funkovat bude model EuroTelu - prvních třicet minut po republice kamkoliv a komukoliv je zdarma, pak se platí...

Tarif Aktiv bude přejmenován na tarif Aktiv Classic, jenž nabídne také 30+20 minut zdarma a měsíční paušál 457 Kč s DPH - tento tarif bude dostupný jen pro stávající klienty.

Od záříb bude pro nově aktivované klienty k dispozici invovaný tarif Aktiv - ten zůstává v původním schématu 30+20, dochází k změně měsíčního poplatku na 480 Kč včetně DPH - několik málo odlišností přijde.

Změna postihne i tarif Diamant - zde bude k dispozici 300 minut, rovněž bez rozlišení sítě. Jak se zdá, RadioMobil se chystá vymítit pro něj nevýhodný tarif Ekonom, který až doposud dobíhal dotovaným smlouvám. Podle dosavadních náznaků také hodlá poněkud ušetřit - nejdražší volání do pevné sítě bude mít nyní pro minuty zdarma stejnou prioritu, jako čtvrtinová cena volání do sítě Paegas.

Další informace a komentáře, jakož i rozbor smluvních podmínek klient-RadioMobil přineseme až s oficiálním oznámením těchto cen. Pro začátek citujme Všeobecné podmínky společnosti RadioMobil: 3.1. RadioMobil jako poskytovatel služeb GSM se zavazuje:

3.1.3. předem informovat účastníky o všech změnách v rozsahu, kvalitě a cenách služeb; takové informace nebudou oznámeny účastníkům později než 10 pracovních dnů před provedením změny