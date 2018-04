Paegas uchystal Bonus jako opravdu malý dárek

Zatímco EuroTelu doběhla osmnáctiměsíční lhůta úpisu klientů, kteří si kupovali dotované telefony již před několika měsíci, delší úpisové období způsobilo, že v síti Paegas budou první klienti s dotovanými telefony volní teprve koncem září.

Tak se stane, že nejpozději do října bude před RadioMobilem stát nezáviděníhodná otázka "co jim dát, aby zůstali" - jistou cestu již před několika měsíci naznačil EuroTel. Ten svým klientům s dobíhající smlouvou nabídl prodloužení o další periodu výměnou za upgrade telefonu. U většiny prodejců tak bylo možno "upgradovací" kuponky směnit za velmi solidní telefon Bosch 607 a další aktivace zdarma. Vše oceněné samozřejmě dle toho, kolik jste do společné eurotelí kasičky přisypali.

Nejinak tomu bude u RadioMobilu - již touto dobou rozesílá Pierre Longo "osobní dopisy" všem zákazníkům, jimž právě dobíhá smlouva. V něm jim nabízí něco pod názvem Paegas Bonus. O co tedy jde a půjde?

Tak, jako u EuroTelu a jako i u jiných operátorů ve světě - EuroTel nebyl ten, kdo tuhle myšlenku přinesl první - se nabízí několik možností, z nichž každá ovšem vyžaduje, abyste se pro síť Paegas upsali pro další dva roky se všemi důsledky.

Především máte možnost upgradovat telefon. Nabídka typů a zejména ceny upgrade jsou přímo úměrné výši vašeho měsíčního účtu a také promptnosti, s níž jste platili faktury. Nabídka typů není příliš omezená - Paegas dává rád na výběr. Můžete zvažovat Alcatel One Touch Club, Motorola d520 či Siemens S10. Pokud jste telefonovali více, dostáváte se do oblasti nabídek i telefonů vyšší cenové kategorie - Bosch 718 nebo Nokia 6110.

Další variantou, jak se nechat přemluvit od RadioMobilu k dalšímu dvouletému závazku, je získání finančního kreditu, o nějž by se vám snižovaly měsíční poplatky. Hned zklamu vaše naděje, částky to nejsou nijak závratné.

Nu a na závěr máte možnost přivést dalšího klienta do řad Paegasu - jemu pak bude odpuštěn aktivační poplatek. Tuto službu můžete použít současně s předchozíma dvěma službama, ale nezapomínejte, že je dostupná pouze u nedotovaných telefonů.

Co dodat? Hovoří-li Pierre Longo o "malém dárku jako výrazu poděkování" pak je mu třeba přiznat absenci jakékoliv nadsázky, neboť výraz "malý dárek" perfektně sedí. Především je ale třeba si uvědomit, že v době, kdy začal EuroTel nabízet svoje klientské kupony lidem, jimž končila smlouva, byly ceny telefonů ještě o poznání vyšší. Dnes koupíte nedotovaný Telital jako poměrně solidní telefon za pět tisíc bez DPH, stejně tak Sagem RC725 a pár dalších poměrně solidních modelů - to vše nové a především nedotované!

Z tohoto zorného úhlu pohledu je třeba poznamenat, že za dvouletý závazek ve většině případů pomíjí RadioMobil svoji obchodní marži a tak rozvažujte. Podobné telefony naleznete u prodejců nedotované a můžete si je zakoupit bez dalšího dvouletého závazku za velmi solidní cenu.

Například Siemens S10 člověk s vysokým ůčtem může upgradovat za 3000 Kč, u prodejců jej seženete pod 9000 Kč (ceny bez DPH). Pokud jste ovšem telefonovali méně, vyšplhá se snadno cena individuální nabídky od RadioMobilu na 6000 Kč - otázkou tedy na vás je, zda se kvůli takovéto úspoře vyplatí zavazovat se na další dva dlouhé roky...

Tušíte vůbec, kde za dva roky mohou být ceny satelitních telefonů, jako je třeba Iridium?

