Paegas také roamuje s Iridiem

Mea culpa - když jsem včera psal o tom, že EuroTel roamuje s Iridiem, posteskl jsem si nad tím, že Paegas o tomto roamingu teprve jedná. Chyba lávky - Paegas má roaming s Iridiem podepsaný od listopadu loňského roku, čímž upravuji věc na pravou míru.

Až tedy nadejde ten slavný den, budou jak klienti EuroTelu, tak RadioMobilu moci používat síť Iridium - pokud budou akceptovat vysoké ceny. Podepsání roamingových dohod již signalizovala i většina ostatních evropských operátorů včetně slovenských - máme se na co těšit.

V poslední době se ovšem sešlo několik dotazů na to, jak bude Iridium vypadat prakticky. Většinu informací sice najdete v naší rubrice Iridium, v níž pro vás shrnujeme celou historii a princip Iridia, ale nyní v krátkosti: mobilní telefon Koycera bude fungovat jako duální a rozebíratelný. Z většího telefonu vyjmete sluchátko, které samo o sobě bude fungovat jen jako GSM mobil všude tam, kde GSM síť je k dispozici. Velký telefon (no, má hodně pod 400 gramů...) je třeba všude tam, kde se GSM sítě nedostává - tam také telefon přelaďuje na Iridium. Jinak všechny ostatní funkce fungují tak, jak je známe z GSM, jen poněkud dráže. A právě ceny a jeho náskok před konkurenčním GlobalStarem a ICO budou tím, co o úspěchu Iridia rozhodne.