Paegas si změnou cen vyšlápl na SPT Telecom

Včerejší tisková konference RadioMobilu byla poctěna mimořádnou účastí a prostory za prodejnou v Londýnské ulici praskaly ve švech. Bylo proč - RadioMobil se rozhodl pojmout konkurenční boj velmi vážně a vytáhl tvrdý trumf nejen vůči EuroTelu, ale i vůči dosud monopolnímu SPT Telecom v oblasti pro všechny nejziskovější - v oblasti tarifů za mezinárodní hovory.

Nová služba se jmenuje Paegas Internet Call a většina přítomných asi až během tiskové konference stravovala důsledek celé události (já jsem se třeba dosti nevhodně smál na celé kolo). To slovíčko Internet tam není jako ozdoba, ale jako označení principu. Nejde totiž o nic jiného, než o tolik diskutovanou IP telefonii, tedy bránu, která běžné telefonní hovory na normální telefonní čísla stahuje do internetu a vypouští je z internetu do klasické telefonní sítě o tisíce kilometrů dále. Výhoda je zřejmá: internet je zdarma, kdežto telefon je drahý.

Moje vina je, že jsem situaci podcenil a nesledoval bedlivěji. Že RadioMobil při své pověsti F(u/ea)tureDesignera bude chtít investovat do libovolné technické vymoženosti je jasné dávno. Když jsme vloni referovali o tom, že Deutsche Telecom spustil v pilotním projektu T-NetCall, tedy IP telefonii, bylo třeba zapřemýšlet a uvědomit si, že do téhož bezpochyby půjde i RadioMobil. Šel.

RadioMobil se tak stává prvním mobilním operátorem a třetím telekomunikačním operátorem (po Deutsche Telecom a Telia Švédsko), který nabízí IP telefonii jako samozřejmé spektrum svých služeb. Stává se tak první velkou firmou u nás, která na IP telefonii vsadila, ačkoliv se SPT Telecom několikrát dal slyšet s tím, že je to nelegální a odporuje to jeho monopolu.

Dost úvodu, zde jsou ceny a údaje: především, službu Paegas Internet Call netřeba nijak aktivovat a neplatí se za ni žádný měsíční poplatek. Je dostupná ke všem telefonům Paegas vyjma předplacených karet Twist. Do zahraničí můžete telefonovat nezávisle i stávajícím způsobem za standardní ceny.

Služba Paegas Internet Call je rozdělena do dvou tarifních pásem - Evropa a Svět. Telefonování v pásmu Evropa stojí 12,90 Kč v libovolnou hodinu, v pásmu Svět pak 19,90 Kč rovněž kdykoliv. Pro volání přes Paegas Internet Call stačí mobilní telefon a SIM karta Paegas. Volání do tarifních pásem je třeba odlišit rozlišovacím číslem - pro pásmo Evropa je to 42, pro pásmo Svět je to 44. Pokud chcete telefonovat, vytočte číslo tarifního pásma, za ním dvě nuly jako mezinárodní předvolba (nelze používat plus) a dále zbytek čísla. Příklad pro volání na hitparádu do Vídně, který můžete ihned vyzkoušet, je to automat s hudbou: 42-0043-1-1562 (točíte samozřejmě bez pomlček).

Zatím můžete volat do těchto států:

V závorkách za jmény států jsou pro příklad uvedeny ceny SPT Telecom za volání ve špičce a mimo špičku. Jak vidět, rozdíl dosahuje někdy i poloviny částky účtované SPT Telecom a pokud tedy vaše firma nebo vy sám volá často do zahraničí, asi by se vyplatilo popřemýšlet o využívání Paegas Internet Call.

Jak známo, IP telefonie je o něco méně kvalitní, než skutečný hovor - na druhou stranu zapomeňte na vaše pokusy s NetMeetingem. Profesionální IP telefonie není o tom, jestli druhou stranu slyšíte či nikoliv, ta je o tom, že mezi USA a ČR je fyzická prodleva (zpoždění) signálu 5-800 milivteřin, podle toho, zda jdete kabelem nebo satelitem. Pro IP telefonii je tedy kritickým bodem kvalita připojení, ale RadioMobil ujistil, že neponechal nic náhodě.

Internetovou konektivitu pro RadioMobil zajišťuje GlobalOne, primární poskytovatel datových sítí. Abyste pochopili rozdíl mezi například NetForce nebo PVT.Net a GlobalOne. GlobalOne ty kabely většinou patří a má je jako hodně tlustý svazek, zatímco NetForce a další provideři si do sítí těchto primárních poskytovatelů datových sítí teprve konektivitu kupují - ať už ke GlobalOne (jako tuším i NetForce, takže Mobil server jede přes GlobalOne do zahraničí) nebo do UUNetu, nebo EuNetu atd. Pokud je pravda, co jsme slyšel o tloušťce kabelu, který si zřídil GlobalOne do ČR, je vystaráno - nyní jde o to, kolik si RadioMobil koupil od GlobalOne. Marketingový ředitel RadioMobilu Robert Chvátal označil připojení za dostatečné (podobně označoval výkon svých motorů Rols-Royce) a k jeho přesné kapacitě se odmítal vyjádřit s tím, že je expandovatelná podle momentálních potřeb. Zdůraznil přitom, že RadioMobil jedná z českým GlobalOne a tedy že opravdu je možno pružně reagovat na rostoucí zájem.

Jak se vám to všechno libí? Pokud se na server nedíváte z domény *.telecom.cz, jste asi stejně příjemně překvapeni, jako já. Ale zato SPT Telecom patrně nyní bude mít zažívací potíže, které hrozí přerůst v něco nelibého - již na ComNetu SPT Telecom varovně hlásal, že IP telefonii považuje za porušení svého monopolu a ČTÚ to tehdy vlastně odkýval. Těch pár firmiček, které to s IP telefonií zkoušely, bylo k smíchu - platil jste paušál, nebo jste potřeboval počítač, nebo tu firmu nikdo neznal. U RadioMobilu jde o něco jiného - jedna z největších českých firem a telekomunikační obr na českém trhu - to je solidní důvod pro vzrušení. Klaus Tebbe, šéf RadioMobilu na moji otázku týkající se právní stránky věci odtušil, že dle českého zákona i předpisů Evropské unie nejde o nic nelegálního ani monopol SPT Telecom porušujícího - ze sítě Paegas jde signál rovnou do internetu, kde se přenáší internevoými protokoly stejně, jako třeba GIF z vašeho oblíbeného pornosajtu. Je ale bezpochyb, že SPT Telecom by rád inkasoval za obojí, což RadioMobil nebude chtít připustit.

Otázka je, kde je pravda, druhou věcí je, jak to všechno dopadne. Od doby, kdy byly vynalezeny peníze, se v ČR neděkuje - ačkoliv považuji za logické, že IP telefonie není porušením monopolu SPT Telecom na dálkové telefonické hovory, může se stát ledasco. Výborné je, že protivníkem SPT Telecom není žádné ořezávátko, ale gigant s několikamiliardovým obratem a Deutche Telecom za zády. Dá se očekávat, že se SPT Telecom uchýlí k obligátnímu prskání a klasickému házení klacků pod nohy, neočekával bych ovšem soudní spor, to by bylo příliš velké sousto pro neklidnou českou rybniční hladinu.

A ptáte se, jak bude na tento krok odpovídat EuroTel vlastněný z poloviny SPT Telecomem? Na akci nemá příliš jak odpovědět, aby nepodkopával svého vlastníka - možná snad bude poukazovat na to, že pro svoje klienty chce přinášet jen tu nejvyšší kvalitu hovoru.

O tom, jaká je kvalita IP telefonie, se budete moci přesvědčit v brzské době v našem testu, kdy na server umístíme i samply telefonátů k porovnání.