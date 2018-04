Paegas se rozhodl zmasakrovat zákazníky

Znám jen velmi málo společností, které rády laškují s názorem a míněním svých zákazníků. RadioMobil je, kupodivu, jednou z nich a na smysly a nervy zákazníků s oblibou útočí nápady velmi rafinovanými.

Poslední finesu ovšem považuji za nejpodařenější. Od 15. dubna totiž bude na všechny tarify povinně zapojena hlasová schránka - padni komu padni, chtěj nebo nechtěj. Bravo, křičí dozajista EuroTel a posiluje šiky úředníků na oddělení aktivací nových SIM karet.

Věru, dostali jsme za pátek a sobotu cca 40 e-mailů (a to je dost, když jsou svátky!), kde je RadioMobilu za tuto "funkci zavedenou na přání zákazníků" (citát) láno počínaje slovy naznačujícími nevysoký inteligenční kvocient až po označení charakterizující činnost zaměřenou na přesouvání kapitálu kamsi, aniž by o tom původní majitel věděl. Většina těchto e-mailů patrně nemůže být pro zvukomalbu slov reprodukována ani na internetu, jako vzorek předkládám psaní patrně nejumírněnější.

Takže, co s tím? Od 15. dubna budou mít všichni Paegasáci hlasovou schránku pevně nastavenou jako přesměrování po nezdvíháni 20 vteřin, o čemž není pochyb - a ne každému se to bude líbit. Samozřejmě jsou tu lidé, kteří si přesměrování na záznamník aktivovat neumí, ale není důvod neřešit to třeba dotazem při aktivaci, a vyřešit to tak, že záznamník budou mít všichni. Ano, můžeme si sice nastavit přesměrování na záznamník podmíněné i nepodmíněné, ale to věci nepomůže - záznamník zůstává, vypojit jej oficiálně nelze.

Bod první: podle názoru právníků je tato změna závažnou změnou smluvních podmínek, pročež je důvodem k jednostrannému odstoupení od smlouvy.

.Bod druhý: podle oficiálních údajů RadioMobilu nelze zrušit toto pevné přesměrování na záznamník na žádném tarifu.

Praxe: zavolal jsem si v sobotu na infolinku, kde to vzal velmi příjemný operátor (měl smůlu - ale i já jsem nyní zastával heslo padni komu padni). Důrazně jsem jej ujistil, že si výslovně nepřeji, aby byl můj záznamník pevně aktivován - a ejhle, po poradě s nadřízeným mi bylo sděleno, že tedy bude deaktivován. Vyloženě tento postup doporučuji, o smyslu nařízení můžete hlasovat v anketě na titulní straně Mobil serveru... Operátorům na 4603 se omlouvám, že na ně takto štvu namíchnuté zákazníky, ale jiná cesta bránit se proti nesmyslům není a já to přesměrování nevymyslel...

Nedalo mi to, zavolal jsem si z Paegase na Zelenou linku EuroTelu, kde mi bylo potvrzeno, že moje šestimístné číslo je v síti EuroTelu ještě volné.

Výsledek: ano, Paegas umožňuje zrušit toto přesměrování, ale jen výjimečně. Požadujte toto důrazně, pokud neuspějete, jest to dobrým důvodem pro zrušení smlouvy, včetně smlouvy k dotovanému telefonu (ten vraťte). Hvězdy vědí, že jestli 15/4 bude na mém mobilu na pevno nastavená hlasová schránka, tak mi nezbyde, než se se sítí Paegas rozloučit.

Nyní jde jen o to, aby RadioMobilu došlo co nejdříve, že ze zákazníků idioty nemůže dělat příliš dlouho. Na jeho nechápavosti nyní bude po právu profitovat EuroTel - alespoň do doby, než jej napadne podobně zázračná myšlenka.

