Paegas se propojí s RadioMobilem. Ušetříme?

RadioMobil včera obdržel licenci na poskytování veřejných telefonních služeb prostřednictvím pevné telekomunikační sítě. Je to nesmyslný krok?Zdánlivě se skutečně jedná o nesmysl. Přeci operátor sítě mobilních telefonů nebude najednou poskytovat služby pevné sítě. Kde by na to vzal peníze a kvalifikované lidi? Jakou by asi měl šanci na trhu, nemluvě o tom, že by konkuroval sám sobě. Existuje však ještě jeden důvod, proč se RadioMobilu tato licence hodí. Může snížit cenu hovorů směřujících do sítě Českého Telecomu (ČT).

Okolo propojovacích dohod mezi Telecomem a alternativními operátory (Aliatel, GTS, atd.) bylo shonu víc než dost. ČT se samozřejmě snažil uzavřít propojovací dohody tak, aby pro něj byly co nejvýhodnější, a o to samé se snažili i alternativní operátoři. Situace dokonce došla tak daleko, že Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal rozhodnutí, kterým upravil podmínky vzájemného propojení . Právě v tomto rozhodnutí se skrývá důvod, proč RadioMobil o udělení licence požádal.

Dohoda o propojení sítí mezi operátory českých celulárních sítí a Českým Telecomem totiž stanovuje propojovací poplatek ve směru GSM – pevná síť v rozmezí 1,80 – cca 2 koruny za minutu (1,80 platí EuroTel, ostatní operátoři mají cenu o něco vyšší). Ovšem za propojení pevná síť – pevná síť se platí poplatek pouze 0,33 mimo špičku, respektive 0,66 koruny ve špičce. Co může RadioMobil RadioMobil jako čerstvý držitel licence na provozování hlasových služeb v pevné síti může uzavřít (a zřejmě také uzavře) propojovací dohodu s Českým Telecomem. Samozřejmě to bude dohoda o propojení dvou pevných sítí, s propojovací cenou maximálně 0,66 koruny. Zároveň může uzavřít propojovací dohodu se sítí mobilních telefonů Paegas s minimálním propojovacím poplatkem.

Hovory odcházející z Paegasu do sítě ČT tak budou zatíženy podstatně menším propojovacím poplatkem, než je tomu nyní. Vzhledem k tomu, že tento poplatek může teoreticky představovat jen 1 haléř, získá tak RadioMobil obrovský prostor pro zlevnění hovorů. Český Telecom bude ovšem zároveň muset hovory odcházející z jeho sítě do Paegasu směrovat přímo do celulární sítě Paegas. Bude tedy platit propojovací poplatek cca 7,60 koruny. RadioMobil však bude zároveň povinen nabídnout nejnižší dohodnutou cenu za propojení i dalším případným zájemcům. Dle telekomunikačního zákona totiž o propojení se sítí ČT prostřednictvím RadioMobilu může požádat Oskar nebo EuroTel, stejně jako alternativní operátoři. Díky tomu se propojovací cena bude pravděpodobně pohybovat mírně nad úrovní současných cen za propojení pevných sítí (max. 0,66 Kč). Přesto všem operátorům celulárních sítí tato cena poskytne dostatek prostoru, aby mohli zlevnit své hovory do sítě Českého Telecomu. Operátor GSM sítě Paegas, společnost RadioMobil, která je zároveň operátorem pevné sítě, zjevně našla skulinu v předpisech řídících telekomunikační trh v České republice. Podle našeho zdroje, který si nepřeje být jmenován, lze v tomto případě očekávat spojenectví alternativních operátorů pevných sítí s Českým Telecomem proti RadioMobilu. Není se čemu divit, protože možnosti, které se této společnosti otevřely, ohrožují všechny operátory pevných linek. EuroTel se k celé záležitosti zatím pravděpodobně nebude vyjadřovat (patří z 51% ČT) a Oskarovi stačí vyčkat. Český telekomunikační úřad pravděpodobně stojí před jedním z největších problémů, které za dobu své existence bude muset vyřešit.