Paegas ruší E-mail

Během května se ve schránkách zákazníků Paegasu začaly objevovat obálky rozesílané Paegasem. Tentokrát nešlo o žádný účet, ani o upomínku. V obálce se skrýval dopis s oznámením, že je rušena jedna z vašich e-mail adres. Nic zásadního, někoho snad tato změna potěší, jiné potrápí. Boj proti spamu nebo jen nepohodlí pro zákazníky? Nebo snad inovace?

Nejlépe bude uvést důležitou část dopisu, aby bylo jasné, o co se jedná:

Vážený zákazníku,

Jsme rádi, že jste si mezi provozovateli mobilní sítě GSM vybral právě Paegas. Oceňujeme, že využíváte služeb naší sítě, mezi které patří také poskytovaná služba Paegas E-mail. Naše společnost se snaží neustále zlepšovat a zkvalitňovat poskytované služby, a to vše za účelem spokojenosti Vás, našeho zákazníka. Při přípravě nových služeb navazujících na službu Paegas E-mail a rozšiřující její současné možnosti jsme zjistily, že máte ke své e-mailové schránce v síti GSM Paegas aktivovány dvě e-mailové adresy, jednu v číselném tvaru +42060yxxxxxx@sms.paegas.cz, druhou ve tvaru text@sms.paegas.cz. Jak jste jistě sám při využívání služeb Paegas E-mail zjistil, obě adresy jsou skutečně vázány na jedinou e-mailovou schránku.

Existence dvou adres není do budoucna vzhledem k technickým změnám služby Paega E-mail bohužel možná. Jelikož si vážíme Vašeho soukromí, přistoupili jsme po pečlivé úvaze ke zrušení Vaší číselné e-mailové adresy, neboť respektujeme skutečnost, že číselná adresa je pevně vázána na Vaše mobilní číslo, zatímco adresa ve tvaru textu byla Vámi zvolena. Navíc číselná adresa ve tvaru telefonního čísla umožňuje hromadné rozesílání nevyžádaných a z naší strany neovlivnitelných reklamních, či jiných zpráv na náhodně generované adresy.

Popsaná změna bude provedena ke dni 15. června 2000, samozřejmě si kdykoliv v budoucnu budete moci stávající adresu změnit...

Tolik tedy dopis. Další důležité informace jsme zjistili záhy na infolince. Zaprvé - obavy některých Twistařů, že se mohou rozloučit se svým mobilním e-mailem, jsou naštěstí nepodložené. Výše uvedená zpráva se týká jen těch, kteří mají u Paegasu zavedený paušál. Protože majitelé předplacených Twist karet nemají možnost si jinou adresu aktivovat, číselná verze jím zůstává i po 15. červnu.

Další část je poněkud zmatená. Pokud jste vlastníky některého z Paegas paušálů ale textovou e-mailovou adresu zvolenou nemáte, doporučuji to provést, neboť vám bude 15. června číselný e-mail zrušen také. To byla informace, kterou jsem obdržel na infolince. Jiní zákazníci, kteří volali na infolinku, ovšem zjistili, že bude rušena číselná varianta jen těm, kteří mají aktivovanou textovou adresu. Po druhém pokusu jim musím dát za pravdu. Druhá informace je pravdivá. Škoda onoho informačního šumu.

Netuším, jaké nové a skvělé služby se v rámci přebudovávání e-mailového systému chystají, ale snad půjde o něco užitečného. Pokud vyjdeme z toho, že je třeba jednu z adres skutečně zrušit (ať už je důvod jakýkoliv), potom je volba Paegasu celkem pochopitelná, především z důvodů ochrany proti spamu. Ve spojitosti se spamem se nabízí otázka, zda opatření Paegasu není zaváděno právě proti tomuto hromadnému rozesílání e-mailů, ovšem při poštu Twist čísel, kterých se to netýká, zdá se tato varianty nepříliš pravděpodobná.

Ale vysvětlujte všechny tyto chladné argumenty těm, kteří mají na mobilní adresu ve formě číslo@sms.paegas.cz přesměrované jiné e-mailové schránky, případně mají číselnou adresu přihlášenou k zasílání nejrůznějších informací z internetových serverů. Ti si musí vytvořit textovou adresu, následně změnit nastavení přeposílání, respektive předělat svoje účty na zasílání informací. Ano, není to přeci práce na víc jak, řekněme, hodinku. Nejde v podstatě o tragédii. Přesto jsem za posledních čtrnáct dní potkal dostatek lidí, kteří právě touto vyhlídkou nejsou ani v nejmenším nadšeni.

Upřímně, zas tak moc se jim nedivím. Kdyby totiž ona změna k lepším službám, kterou Paegas v dopisu avizuje, byla čímsi viditelným, nebo alespoň prozrazeným, zákazníci by při vyhlídce na ní nějaké to nepohodlí snesli. Takhle ovšem většinou jen sednou k počítači, připojí se a s brumláním "co si to zas ten Paegas vymyslel" se dají do práce na změnách svojí adresy.