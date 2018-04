Paegas rozšiřuje oblasti s EFR

V specifikaci sítí GSM existují doposud tři možnosti kódování přenosu hlasu. Standardem je prostřední z nich – FR (Full Rate). Nižší kvalitu přináší kódování HR (Half Rate), tento kodek se ale v praxi nepoužívá. Naopak nadstandard značí přenos hlasu pomocí kódování EFR.

V ČR používá EFR jak síť Eurotel, tak síť Oskar. Eurotel na této své výhodě postavil i svou reklamní kampaň – Eurotel Super Sound. Jediným operátorem, který dosud odolával implementaci EFR do své sítě, byl Paegas. Důvodem bylo čekání na nový standard AMR. Bohužel specifikace standardu AMR byla zveřejněna až v průběhu roku 1998, takže na její zprovoznění si zákazníci sítě Paegas museli počkat až do letošního roku. Kódování AMR je ovšem v současné době v praxi nepoužitelné, neboť zatím neexistuje žádný komerčně dostupný mobilní telefon, který by tento způsob kódování hlasu podporoval. Podrobnosti o všech možnostech kódování přenosu hlasu v sítích GSM se dozvíte v tomto článku .

Uživatelé sítě Paegas přesto mají, či v nejbližší době budou mít, z tohoto vylepšení užitek. V síti Paegas začíná být aktivní přenos hlasu pomocí kódování EFR (jako součást implementace AMR). Koncem března již bylo možné využívat EFR v některých částech Moravy, všude tam, kde má na starost síť Paegasu firma Siemens. Následoval zkušební provoz i u druhého dodavatele Paegasu – firmy Motorola v Brně. Nyní je možné telefonovat ve vyšší kvalitě hovoru i v Praze. Další oblasti budou rychle přibývat, takže za nedlouho se z lepší kvality hovoru bude moci radovat každý uživatel sítě Paegas.

Rozdíl mezi přenosem hlasu FR a EFR poznáte okamžitě, kvalita zvuku je výrazně vyšší, předchozí nedostatky vymizely. Samozřejmostí je ovšem podpora EFR vaším telefonem a stejně tak, telefonem volané osoby. Kódování EFR podporuje většina běžně používaných telefonů, výjimku tvoří modely vyrobené před rokem 1998. U některých modelů, jako například Nokia 5110/6110 (software vyrobený do června 1998) je nutné EFR aktivovat. Právě u telefonů Nokia k této aktivaci slouží kód: *3370#. Případnou deaktivaci provedete kódem: #3370#.



Pokud chcete mít jistotu, že i vy telefonujete pomocí kodeku EFR, můžete k důkazu použít servisní menu vašeho telefonu. Režim přenosu hlasu lze jednoduše zjistit v servisním menu telefonů Nokia a Motorola. U telefonů Nokia získáte údaj o kódování přenosu hlasu v 1. obrazovce servisního menu. Údaj naleznete na posledním řádku 1. obrazovky, kde se v průběhu hovoru zobrazí v případě FR údaj: TFR a v případě EFR údaj: TEFR. U Telefonů Motorola zjistíte, jak je kódován přenos řeči ve vašem případě, v menu Active Cell a to konkrétně v obrazovce 9 - Vocoder. Výsledkem bude údaj: Vocoder FR, nebo Vocoder EFR. Informace o kódování přenosu hlasu v servisním menu, umí ukázat většina novějších telefonů Motorola a to jak modely duální/ tribandové, tak starší singlebandové. Stejně jako u telefonů Nokia platí, že informaci lze získat pouze v aktivním stavu, tedy během hovoru. V klidovém stavu bude servisní menu ukazovat jiné informace!