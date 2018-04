Paegas rozšiřuje nabídku Twist telefonů

V síti Paegas je opět o něco více z čeho vybírat v případě, že uvažujete nad Twist kartou. Ta totiž od 11. května bude prodávána i v balíku s Alcatel One Touch Club za cenu 6999 Kč s DPH. A pokud byste měli zájem, pak i samostatně jako nový dotovaný telefon za 2999 Kč bez DPH.

Kromě již dříve dodávané sady s telefonem Motorola d160 a Ericssonem GA 628 (za 7499 Kč s DPH) tedy dostává Twist svůj třetí telefon poté, co byl ze hry fakticky vyřazen Siemens S6, jehož produkce pomalu dobíhá.

Zatímco EuroTel ovšem u svojí Go karty jasně definuje uživatelům, co za příplateček několika tisícikorun získají - to když rozlišuje Go sadu a Go Pro sadu s výborným Nokia 3110 - RadioMobil najedno nabízí tři poměrně těsně vyrovnané telefony nižší třídy za rozdílnou cenu. Nabídce Twistu tak možná chybí transparentnost, jakou si dokázal vybudovat u Go sad EuroTel - študákům vráží do rukou Alcatel One Touch Easy, těm kdo mají a chtějí na víc, dává Nokia 3110.

RadioMobil vedle sebe staví tři telefony lišící se především designem, nikoliv však schopnostmi - těžká Motorola d160, Alcatel One Touch Club a Ericsson GA628 nejsou trojicí doplňujících se telefonů, ale trojicí konkurentů. Vzhledem k tomu, že předplacené SIM karty jsou přeci jenom určeny pro snadný a rychlý nákup, obávám se, že širší nabídka je na škodu.

Typický zákazník předplacené karty se v GSM telefonech nevyzná a širší nabídka jej mate a nutí k tomu nejbolestivějšímu - k uvažování. Porovává tři telefony lišící se cenou, ovšem schopnostmi jen naprosto nevýrazně. Potenciální slogan "Chci si telefon koupit a jít" je tak ohrožen.

Co je zač telefon Alcatel One Touch Club? Jde o ekvivalent telefonu Alcatel One Touch Easy známého z Go sady - jenom je přeci jenom již modernější konstrukce a váha šla zajímavě dolů. Alcatel si jasně uvědomuje, že nelze dvěma operátorům prodat stejný telefon - a tak odstraňuje flip a mění jméno. Kromě toho se Club nabízí i v jiném spektru barev - ty jsou tmavší, než u Easy. Váha 160 gramů, rozměry 133 x 54.6 x 28.5 mm - 3,5 hodiny hovoru nebo 80 hodin pohotovostní čas (Alcatel tvrdí 120 hodin) - provoz možný i na tužkové baterie.