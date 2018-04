Paegas renovoval svůj hlavní obchod

Předvánoční doba si žádá generálního úklidu. Oba naši operátoři se rozhodli pustit se do přestavby svých centrálních obchodů - jenže zatímco v Jindřišské ulici se mnoho radikálních změn neudálo, obchod RadioMobilu v Londýnské se naprosto převlékl. Ačkoliv oficiální otevření je plánováno na dnešek, dali jsme se včera na malou, neoficiální procházku a přinášíme pár snímečků.

Především většina z nás zná obchod RadioMobilu v Londýnské jako pohostinné místo, kde lze strávit hodinku-dvě i více čekáním na výměnu SIM karty, uvedení fakturačního zmatku do pořádku a spousty jiných podobných událostí. To samozřejmě zůstává - obchod je nadále jakýmsi pomyslným centrem světa růžovoučkých křídel ("Ach božíčku," řekl by poručík Gruber), kde se odehrávají všechna důležitá mystéria nedostupná z krámků samotných dealerů.

Nicméně v RadioMobilu dospěli k názoru, že mobilní telefony by se neměly prodávat jako housky na krámě. Bezesporu k pozdvižení kultury prodeje přispěje pultík nastražený ihned proti vchodovým dveřím - za ním dlel úslužný mladík ochotný nasměrovat vás ke kýženému poradnímu okénku. Kromě mladíka je zde také důmyslné elektronické zařízení, na němž si zmáčknete okruh svého zájmu - tedy co v obchodě hodláte činiti - a on vám vyjede papírek s pořadovým číslem. Následně se odebéřete naznačeným směrem a tam způsobně čekáte, kdy si na vás zabliká červená LEDka vaším pořadovým číslem. Rozhodně je to lepší, než když stojíte či sedíte ve frontě a nervózně se rozhlížíte po lidech, kdo že z nich vás chce předeběhnout, jak tomu bylo ještě nedávno. Dlužno podotknout, že podobný systém má již většina obchodů EuroTelu. Nosným tématem stolu je ale velká skleněná koule s bombóny - ještě že do krámku to mám z kanceláře minutku chůze!

Celý krámek se proměnil do nového firemního designu. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale Paegas velmi nenápadně, zato důsledně přešel k novému firemnímu designu. Když Paegas začínal, byla jeho vlajkovou barvou prasátkově růžová a špinavě šedivá - na reklamu pro mobilní telefony a mobilní síť GSM to byly na můj vkus dosti santusácké barvy. Se změnou reklamní společnosti se také přešlo na poněkud vkusnější barvy - růžová je podstatně temnější a špinavou šeď nahradila temně modrá, to vše místy doprovázeno tmavou žlutí. Stejně tak obchod v Londýnské - nyní je vyveden v modré, bílé, růžové a barvě dřeva.

Co do obslužnosti a funkce krámu je velmi příjemné zvýšení ploch k sezení - nejen křesílek, ale i polstrovaných "hub" je nyní více. Také stolků, za nimiž můžete uzavírat svoje nákupy, je nyní více a jsou takové příjemnější. Nesedíte v řadě, jako před zkušební komisí, nenarážíte na kancelářskou šeď umakartu. Věru, i tato změna je příjemná.

Fandy telefonů potěší přetrvávající vytrýny s dražšími modely k pokochání, levnější modely jsou přichyceny na malých stojáncích pokrývajících celou jednu stěnu rozdělující prostor mezi dvěma typy obslužných pultíků. Další malá stěna je věnována příslušenství - tentokráte již je baleno pod značkou Paegasu.

Změna se povedla - je rozhodně k lepšímu. Pro fandy internetu je tu i samoobslužný pultík, kde lze zasurfovat po paegasích stránkách - dále se bohužel nedostanete. Zlepšení pro příště - povolit zde ještě Mobil server :)

A pokud nejste klienti RadioMobilu, doporučím vám návštěvu Paegasího krámku zejména v případě, kdy s manželkou přemýšlíte o laminátové podlaze do vašeho bydleníčka. Ty davy, které budou courat po laminátové podlaze v krámku Paegasu, budou nejlepším znakem toho, co tento materiál všechno vydrží...