Paegas přitvrdil vůči zákazníkům

Představte si, že vás kamarád požádá, abyste mu půjčili svůj mobilní telefon, protože potřebuje zavolat, řekněme, manželce do porodnice. Rádi byste mu vyhověli, ale může to mít háček. Je-li totiž vaší sítí Paegas, musíte netrpělivému příteli napřed vysvětlit, že například „vyúčtování obsahuje údaje v členění stanoveném platnými právními předpisy“ a povyprávět mu mimo jiné o „důležitých službách RadioMobilu“. K takovému jednání, které nové přátele nikomu nevynese a o staré spolehlivě připraví, vás totiž od prvního července budou zavazovat všeobecné podmínky vašeho operátora. Porušíte-li je, můžete být všelijak popotahováni, pokutováni a nakonec třeba i přijít o svůj paušál.

Paegas bojuje proti škůdcům

Uvedený příběh samozřejmě patří do říše absurdna, nicméně striktní výklad nových všeobecných podmínek RadioMobilu jej umožňuje. Provozovatel sítě Paegas totiž vytáhl do boje proti nespolehlivým zákazníkům a některá z jeho opatření se dotýkají i těch, kteří se chovají řádně. „Musíme se bránit problémům, které nám působí neukáznění zákazníci,“ uvedl pro Mobil.cz mluvčí RadioMobilu Jiří Hájek. „V některých bodech proto mají nové všeobecné podmínky více sankční charakter než ty předchozí.“

Největší změnou, kterou mohou uživatelé Paegasu od začátku července pocítit, je možnost operátora poskytovat jejich osobní údaje třetím stranám. Pokud s tím nebudete souhlasit, rozlučte se s paušálem. „Odvolá-li účastník svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, je RadioMobil oprávněn vypovědět Účastnickou smlouvu,“ uvádí nový článek 9.3 Všeobecných podmínek. „Taková možnost tady pro nás existuje,“ říká Hájek. Podle jeho slov má toto ustanovení zabránit nesmyslným situacím, kdy si zákazník „odmítne nechat zasílat vyúčtování“. K tomu může dojít kvůli tomu, že RadioMobil nerozesílá své faktury zákazníkům sám, nýbrž si k tomu najímá další firmy, které se tak logicky musejí dozvědět adresy zákazníků.

„Je to nejdůležitější změna, kterou nová verze naších všeobecných podmínek obsahuje,“ říká Hájek. „Je naprosto v souladu s platným zněním novely zákona o ochraně osobních dat.“ Stanovisko RadioMobilu je však zřejmě otevřené právní interpretaci; někteří experti - mezi nimi i firemní právník Mobilu.cz Aleš Růžička - se domnívají, že všeobecné podmínky všech operátorů formulují příliš vágně okolnosti, za nichž mohou operátoři osobní údaje svých zákazníků poskytovat třetím stranám.

Buď jak buď, dosud platná verze všeobecných podmínek RadioMobilu z roku 1998 stanovuje, že firma „nezpřístupní tyto informace třetím osobám s výjimkou případů stanovených nebo požadovaných zákonem, nebo informací schválených účastníkem“. Dikce této formulace – která se ve velmi podobném znění objevuje i ve všeobecných podmínkách Eurotelu i Českého Mobilu – je výrazně benevolentnější než ta, která bude u Paegasu platit od 1. července.

V centru pozornosti jsou GSM brány

Další opatření, které se objevuje v nové verzi podmínek obou leaderů českého mobilního trhu, je namířeno proti některým fixním operátorům, kteří pro propojení hovorů svých zákazníků využívají (v rozporu s telekomunikačním zákonem) GSM bran. „Nejdůležitějším bezprostředním motivem změny našich všeobecných podmínek byla právě snaha zabránit takovému zneužívání GSM bran,“ sdělil Mobilu.cz mluvčí Eurotelu Jan Kučmáš. Nové všeobecné podmínky Eurotelu se od své starší verze, platné od prosince 2000, jinak liší pouze marginálně.

Ustanovení namířené proti ilegálnímu použití GSM bran obsahuje i nová verze podmínek RadioMobilu. Ta se od své předchůdkyně liší v mnoha bodech především proto, že jejich poslední aktualizace proběhla již v roce 1998. Jednou z těchto změn je i zbrusu nový článek 7, který společnost chrání proti zneužití jím poskytovaných služeb, a jehož puntičkářská interpretace umožňuje i vznik absurdní situace z úvodu tohoto článku. „Jde samozřejmě o to, že někteří neukáznění zákazníci se mohou hájit tvrzením, že jim někdo cizí provolal desetitisíce a oni za to nechtějí nést odpovědnost,“ hájí pozici společnosti mluvčí Hájek.

Slušní versus neslušní

Jednání neukázněných zákazníků je podle jeho slov také příčinou nového ustanovení, podle něhož si RadioMobil může naúčtovat mimořádnou zálohu na poskytování služeb až ve výši čtyřnásobku průměrného měsíčního poplatku, nikoli dvojnásobku jako dosud. „Toto opatření má postihnout právě nedisciplinované zákazníky, kteří svým jednáním nepřímo zhoršují i pozici těch slušných,“ říká Hájek.

To je nejsilnější poselství, které lze ze změny všeobecných podmínek obou dominantních operátorů - byť v rozdílné míře - vyčíst. Logickým motivem kroků Paegasu i Eurotelu je ochrana proti zneužívání jejich služeb. Ty se někdy dotknou také ostatních zákazníků, kteří nikoho a nic nezneužívají; operátoři však kalkulují s tím, že "slušní" zákazníci budou početně výrazně silnější než ti "neslušní". Jinak řečeno, že touha telefonovat je silnější než otázky, které si kladou někteří věční šťourové mezi jejich zákazníky. A dost možná mají pravdu.