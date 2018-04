Paegas přináší novinky: SMS z Twistu pošlete konečně i v zahraničí

Kromě pravidelného snižování cen se v Paegasu dějí i důležitější věci. Konečně se mu podařilo zprovoznit odesílání SMS ze zahraničí pro své twistové zákazníky, což byla služba, se kterou výrazně zaostával za EuroTelem. Také jsou již známa pravidla, podle nichž byly zrušeny staré e-mailové adresy. Podívejme se tedy, co přinesl Paegas nového.

Twist roaming

RadioMobil oznámil, že s platností od 18. ledna tohoto roku mohou majitelé předplacených karet Twist odesílat krátké textové zprávy ze všech zahraničních sítí, jejichž provozovatelé jsou roamingovými partnery RadioMobilu. Odesílání SMS ze zahraničních sítí probíhá stejným způsobem jako ze sítě domácí a můžete využít informačních kanálů Paegas Info i GSM Banking. Odesílání SMS takovým způsobem je samozřejmě umožněno zákazníkům, kteří mají aktivován Twist roaming.

Cena za odeslanou zprávu závisí na oblasti, ve které se s Twistem nacházíte. Následující přehled informuje o tom, kolik vás bude stát odeslání SMS z různých oblastí.

1. výchozí oblast - 8 korun/SMS

2. výchozí oblast - 10 korun/SMS

3. výchozí oblast - 18 korun/SMS

4. výchozí oblast - 18 korun/SMS

Změna e-mailové adresy

Slovenská republikaAndora, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Řecko, Irsko, Itálie, ostrov Man, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Monako, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie, JugoslávieAlbánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Kanada, Kypr, Estonsko, Faerské ostrovy, Island, Lotyšsko, Makedonie, Malta, Maroko, Rusko, Seychelské ostrovy, Tunisko, Ukrajina, USAvšechny ostatní zeměPaegas se konečně vyjádřil k problémům s e-mailovými adresami xxxxxx@sms.paegas.cz. Tyto adresy byly zrušeny u zákazníků, kteří se zaregistrovali v Clicku (jejich nynější adresa je xxxxxx@click.cz) a zákazníkům, kteří neuskutečnili z Twistu první hovor do 16. ledna tohoto roku. Ti mohou získat novou e-mailovou adresu pouze registrací v Clicku.Adresa ve tvaru xxxxxx@sms.paegas.cz zůstala zákazníkům, kteří se nikdy nezaregistrovali do Clicku a první hovor z Twistové karty uskutečnili do 16. ledna tohoto roku.

Nový telefon

S platností od 22. ledna Paegas nabídne nový dotovaný telefon Siemens A36 . K dostání bude v barvě černé a modré a při podpisu smlouvy s RadioMobilem na dva roky získáte A36 za 1 218,80 korun s DPH. Základní nedotovaná cena v obchodech je 5 488,80 korun s DPH.

Ve stejný den nabídne RadioMobil tento model i v Twist sadě za 3 999 korun (opět v barvě černé nebo modré).

Sleva

Twist sada s mobilním telefonem Alcatel One Touch Easy db, která v předvánočním boji o zákazníka vzala za své a zmizela z trhu, se po měsíci vrací na pulty prodejen. Ve stejný den, kdy Paegas uvede na trh Siemens A36, se znovu objeví i tato sada. Navíc za sníženou cenu. Z původních 3 999 korun klesla na 2 999 korun. Pokud máte o předplacenou sadu s tímto mobilním telefonem zájem, měli byste si pospíšit, neboť nabídka bude platit jen do vyprodání zásob.