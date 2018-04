Paegas přináší nové Twist sady

Paegas zavádí do prodejní sítě nové mobilní telefony. Oba jsou poměrně hodně očekávány a jeden je lepší než druhý.

První mobilní telefon, který je očekáván s nedočkavostí již od Cebitu je Siemens C35, který již známe z reklamy na Paegas. Poprvé se tento mobil objevil na televizní obrazovce někdy před 14 dny. Očekávaná cena v Twist sadě je 8.999 Kč. Dotovaná cena s podepsáním smlouvy na služby Paegas na 2 roky je 6.098,80 Kč s DPH.

Otázkou je ovšem to, kdy se tento přístroj dostane fyzicky na náš trh. Je sice pěkné, že jej Paegas má již v jarní nabídce, ale dokud nebude běžně k dostání, je to jen trýznění koupěchtivých uživatelů.

Něco málo o telefonu samotném.

Telefon má podporu WAP a mikroprohlížeč je dodáván firmou Phone.com. Jeho hmotnost činí 110 gramů a rozměry jsou 118x46x21 mm. Svým tvarem dobře padne do ruky a velikostí se bude zcela jistě líbit i něžnějšímu pohlaví.

Pohotovostní doba je 50-180 hodin a provozní doba se pohybuje mezi 90-300 minutami. Krom těchto hodnot disponuje ještě Siemens C35 schopností pracovat v sítích 900 a 1800MHz, má pětiřádkový grafický displej, vibrační zvonění a podporu profilů.

Do paměti telefonu se vejde 100 telefonních čísel. Přístroj má vestavěné časové funkce. Budík tudíž není překážkou a kalendář by zde měl být pravděpodobně rovněž obsažen. Telefon podporuje GSM banking.

Další informace jsme o telefonu přinesli již ve zpravodajství na CeBitu (Siemens C35).

Druhým poměrně očekávaným telefonem je Sagem MC920.

Tento designově opět povedený prťous z dílny francouzského Sagemu bude stát v předplacené sadě Twist 5.999 korun s DPH. O tom, zda jej operátoři zařadí do klasické nabídky dotovaných telefonů se zatím neví.

Krom zdařilého designu má telefon ještě další výhody. Jednou z nich je dnes u Sagemů standardní handsfree funkce hlasitého odposlechu. Přístroj je duální a jeho rozměry jsou 116x45x18 mm. Hmotnost činí 121 gramů a na displej se vejdou 4 řádky textu po 12 znacích. V pohotovostním režimu by měl údajně telefon zvládnout až 130 hodin standby a nebo až 180 minut hovoru.

Paměť v telefonu obsáhne až 100 telefonních čísel. Dále má MC920 vestavěné vibrační zvonění a hodiny s budíkem. Rovněž podporuje GSM banking.

O telefonu a dalších produktech Sagemu z CeBitu se dočtete zde (Sagem na CeBitu).

Těmito sadami by nás měl Paegas oblažit v nejbližších dnech. Co se Sagemu týká, mohl by být v prodejnách již během příštího týdne. Se Siemensem je to již o fous horší, jelikož se zjevně oprávněně proslýchá, že budou problémy s dodávkami velkého množství těchto telefonů.

Původní záměr uvést na trh Siemense koncem měsíce se zřejmě splní. Otázkou zatím zůstává, zda to nebude pouze papírově ...

O modelu Siemens S35i raději materiály s jarní nabídkou ani nemluví.