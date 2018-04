Paegas přenáší data na 38400 bps

Jak jsme slíbili, vracíme se k oznámenému zvýšení propustnosti datového spojení v síti Paegas s podrobnostmi a horkými zprávami. Takže aby bylo řečeno přesně: kromě protokolu V.110 znamenajícího plně digitální spojení a transparentní návaznost třeba na ISDN linku, je nyní síť Paegas schopna přenášet data v protokolu V.42bis. Data jsou stále přenášena v rámci jednoho timeslotu, tedy za původní cenu.

Komprese V.42bis má maximální kompresní poměr 1:4, data lze tedy komprimovat až na čtvrtinu jejich původní velikosti - pokud to ovšem jejich struktura umožňuje. Teoretická přenosová rychlost v síti Paegas tedy může být až 38400 bps komprimovaně. Je třeba ovšem mít na paměti, že internetová data se z velké části skládají z obrázků GIF a JPG, které jsou již samy o sobě komprimovány a jejich další komprese nepřichází do úvahy - naopak samotné HTML stránky budou komprimovány radikálně.

Paegas tedy do svých materiálů uvedl, že síť bude data přenášet rychlostí 19200 bps - tedy vlastně je počítáno s tím, že ne všechna přenášená data budou komprimovatelná. Na stahování dat ze serverů typu download.com bych vám stále doporučil klasické komutované připojení či ještě lépe vyhrazenou linku (ideálně 2MB do Států... vždyť to známe...) - zde půjde přenosová rychlost rapidně dolů, protože soubory ZIP či ARJ již jsou dále komprimovatelné bez účinku...

V každém případě to urychlení je - můj odhad je někde u 14400 bps a 19200 bps reálné rychlosti při běžném internetovém provozu, ještě lépe na tom můžete být u pošty. A takovéto rychlosti jsou již poměrně solidní a internet se s nimi dá používat - 9,6 kbps je již docela málo.