Paegas pomůže věrným zákazníkům k penězům

Úvěrovou kartu nazvanou Paegas Club nabídne vybraným zákazníkům společnost RadioMobil. V první vlně (v průběhu června) dostane nabídku na pořízení této karty sto tisíc zákazníků; dalších sto tisíc osloví RadioMobil v září. Nabídku dostanou zákazníci i v příštím roce.

Abyste mohli dostat kartu Paegas Club, musíte být v očích RadioMobilu věrným (dlouhodobě) a včas platícím zákazníkem. Výše měsíčního účtu za používání mobilu nemá na vydání karty vliv. Pokud platíte faktury zásadně poté, co jste upozornění textovou zprávou, potom máte smůlu – Paegas vám nabídku na pořízení úvěrové karty nepošle. Podle Roberta Chvátala, marketingového ředitele RadioMobilu, nemá na vydání karty vliv tarifní program a výše měsíčních účtů. Šanci mají i ti zákazníci, kteří například s tarifem Paegas 20 platí 400 korun měsíčně. Nabídka se nevyhne ani majitelům starších tarifů Ekonom, Aktiv, Manažer a Diamant.

Kartu Paegas Club vydává Bank Austria Creditanstalt (jejím produktem je i známá úvěrová karta Maxim), a to jen těm klientům, které doporučí RadioMobil. Úvěrovou kartu rozhodně nedostane každý, i když ho RadioMobil vybere. Poslední slovo totiž bude mít banka, která bude posuzovat i to, jestli klient splácel půjčky v minulosti. Drtivá většina vybraných klientů by ale měla kartu dostat

Úvěrový rámec (částka, kterou si můžete půjčit) se pohybuje od 10 až do 180 tisíc korun; konkrétní výši stanoví při posouzení příjmů klienta banka. Pro vydání karty nepotřebujete mít účet u Bank Austria Creditanstalt (BA-CA). Paegas Club je karta standardu VISA – zaplatíte s ní všude, kde najdete logo této karetní společnosti.

Za vydání karty neplatíte žádný poplatek; měsíčně platíte 30 korun. Když už kartu budete mít, můžete požádat i o další – pro přítelkyni, manželku nebo kohokoliv jiného. Druhá karta se bude vztahovat k původnímu úvěrovému účtu. Za tuto kartu budete platit měsíčně 20 korun. Původní karta má platnost jeden rok, pokud i poté budete zákazníkem RadioMobilu a budete splňovat i nadále podmínky banky pro vydání karty, potom může být platnost karty prodloužena na další dva roky.

Platba kartou v obchodech není zpoplatněna. Při výběrů z bankomatu vám banka strhne 20 korun + 0,5 % výše výběru (100 korun + 0,5 % výše výběru v zahraničí). Cestovní pojištění ke kartě je volitelné a stojí 300 korun za rok. Úvěrová karta se chová naprosto stejně jako běžná platební karta. Můžete s ní platit v obchodech a vybírat hotovost z bankomatů v České republice i zahraničí. Vždy na konci měsíce dostanete výpis z úvěrového účtu, kde jsou uvedeny všechny transakce za uplynulých 30 dnů. Když dlužnou částku uhradíte do 15. dalšího měsíce, potom neplatíte žádný úrok. Bezúročně si tak můžete půjčit peníze až na 45 dnů. Když celou částku do tohoto data neuhradíte, budete platit každý měsíc, kdy budete dlužit, úrok 1,95 %. Měsíčně musíte zaplatit nejméně 10 % dlužné částky – pokud chcete, můžete platit i více.

Karta Paegas Club má ještě jednu výhodu – nahrazuje totiž zlatou kartu Paegas Bonus Club. Na tu mají nárok pouze uživatelé dražších tarifních programů (Diamant, Manažer, Paegas 120, Paegas 300). Se zlatou kartou Paegas Bonus Club můžete vstoupit do letištního salónku ABC v Praze – Ruzyni a oproti stříbrné kartě také dostanete ve vybraných obchodech (seznam je na stránkách Paegasu) větší slevu na zboží a služby.

A ještě dvě drobnosti na konec – po předložení úvěrové karty Paegas Club v prodejnách Paegas si můžete zdarma vyměnit svoji starou kartu SIM za bankovní kartu s podporou GSM bankovnictví. Když o to banku požádáte, může vám automaticky zaplatit váš měsíční účet za služby sítě Paegas. Zaplacená částka se odečte z úvěrového účtu a budete tak mít dalších až 45 dnů na to, abyste ji zaplatili a ušetřili se přitom platby úroků. A nebo můžete měsíční účet splácet postupně.

Zkuste tedy být věrní a platit svoje účty včas – vyplatí se to. Alespoň klientům RadioMobilu určitě.