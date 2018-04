Paegas podporuje projekt na revitalizaci pražské Stromovky - Pahorek

Paegas přispěje na nové stromy a stavbu altánu v největším pražském parku

projekt se uskuteční pod záštitou slavných světových tenistů

Společnost RadioMobil, operátor sítě mobilních telefonů GSM Paegas, podpořila projekt Pahorek, určený na revitalizaci největšího pražského parku Stromovka. Akci pod patronací slavné české tenistky Martiny Navrátilové, zahájí v sobotu 12. června exhibiční tenisové utkání, které sehrají v přímém přenosu České televize Martina Navrátilová, Jan Kodeš, Helena Suková a Jiří Hřebec.

Martina Navrátilová otevře tentýž den večer slavnostní vernisáží v paláci Adria svoji výstavu fotografií Vzpomínky na Afriku, na které budou vedle tvorby naší tenistky navíc představeny soutěžní projekty a vyhlášen vítězný návrh na nový altán ve Stromovce. Zájemci budou mít možnost výstavu navštívit až do 12. září tohoto roku.

Výtěžek ze všech podniků spojených s Pahorkem bude určen na výsadbu nových dubů (které nahradí staré, odumírající), na obnovu cest, na výstavbu altánu na Pahorku - nejvyšším místě Stromovky, podle něhož dostal projekt své jméno, a na řadu dalších rekonstrukčních prací. Každý, kdo přispěje Pahorku částkou mezi 4 a 10 tisíci korun, si bude moci ve Stromovce vysadit strom, který může libovolně pojmenovat - například svým vlastním jménem.

"Celou akci jsme se rozhodli podpořit i proto, že Stromovka je jedním z nejstarších parků v Praze a patří k místům s velkou tradicí, kde se odjakživa setkávali lidé," vysvětluje Tereza Kakosová. "RadioMobil, jako společnost, která svým zákazníkům také pomyslně umožňuje setkávat se prostřednictvím mobilních telefonů, chce pomoci zachovat místo, jež bylo po staletí jakýmsi komunikačním prostředím."

Pomocí Stromovce ovšem spojení RadioMobilu s projektem Pahorek zdaleka nekončí. "Zapojíme se i do dalších akcí, které by napříště měly pomoci revitalizaci dalších významných parků v České republice," dodává Tereza Kakosová. "Jinými slovy - domnívám se, že jméno Paegas bude s Pahorkem, který se nehodlá omezit jen na pražskou Stromovku, spojeno i do budoucna."