Paegas po německu

Deutsche Telekom se přes svou společnost CMobil stal historicky prvním zahraničním investorem s majoritním podílem ve význačné české telekomunikační firmě.

Velké společnosti, ať již domácí či zahraniční, bývají velice ostře sledovány jak ze strany veřejnosti, tak i tisku a každý jejich větší krok je probírán ze všech možných stran. Pokaždé, když dojde v libovolné větší společnosti ke změnám na vedoucích postech, média to zaregistrují a ihned nám přinášejí požadované informace. A v případech, kdy dochází ke změnám ve vlastnické struktuře některého významného a prosperujícího podniku, se článek nezřídka probojuje z ekonomické přílohy až na titulní stranu.

O to překvapivější je skutečnost, že zpráva, podle které společnost CMobil přijala nabídku Českých Radiokomunikací (ČRa) na odkoupení opce na navýšení základního jmění společnosti RadioMobil, a.s., proběhla tiskem bez větší odezvy. Jedná se přitom o skutečnost, která není bezvýznamná jak pro české mobilní komunikace, tak i pro celou naši ekonomiku.

O co se vlastně při této transakci jedná? V pozadí všeho stojí německý telekomunikační gigant Deutsche Telekom, který drží majoritu (84,55%) v mezinárodním konsorciu CMobil B.V. To vlastní 49% akcií společnosti RadioMobil, provozovatele české sítě mobilních telefonů Paegas. Druhým, do této doby majoritním akcionářem, jsou s 51% akcií polostátní ČRa (schéma viz. obr.1). Právě ČRa měly od roku 1996 předkupní právo na opci, jejímž předmětem bylo právo navýšit základní jmění v RadioMobilu o 30 procent - tj. o 120 mil. Kč. Tuto opci před nedávnem ČRa nabídly sdružení CMobil za 765 miliónů dolarů (zhruba 28,3 miliardy Kč, tj. 200x více než navýšený kapitál). CMobil po krátkém váhání nabídku přijal. Stane se tak s 60,8% nejen majoritním vlastníkem RadioMobilu, ale zároveň i prvním zahraničním investorem s majoritním podílem ve velké české telekomunikační společnosti vůbec.

Na otázky novinářů, proč ke koupi opce došlo, odpověděl člen představenstva Deutsche Telekomu Jeffery A. Hedberg: "Převzetí většinového podílu v RadioMobilu je přesně v souladu s naší nadnárodní strategií [...] a jeho prostřednictvím si upevňujeme pozici na českém mobilním trhu." Z těchto slov vyplývá, že Deutsche Telekom považuje český trh mobilních komunikací za perspektivní, výnosný, a má velký zájem vybudovat si na něm silnou pozici.

Z celé transakce navíc dýchá slabý opar věcí budoucích. Deutsche Telekom patřil mezi poměrně vážné zájemce o privatizovanou část Českého Telecomu. Získáním majority v mobilní síti Paegas se však z této partie sám vyřadil. Je možné, že se jen nechtěl utkat v cenové válce s dalšími zájemci v čele s TelSource, možná, nebo že taktizoval před privatizací ČRa. Každopádně však dal přednost mobilní telefonii před pevnou sítí, a to navzdory skutečnosti, že penetrace trhu u mobilních telefonů je téměř řádově nižší než u Českého Telecomu. Deutsche Telekom nejspíš cítí, že budoucnost patří mobilním komunikacím a právě v nich je skryto tajemství budoucích úspěchů.