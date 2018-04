Paegas Ostrava: no network

Typickou hlášku známou z prvních měsíců mobilní komunikace si dnes osvěžila část obyvatel severní Moravy -byla pro dnešek hlavní identifikační hláškou sítě Paegas. Ta totiž na části severní Moravy po dnešní dopoledne nefungovala.

Co se vlastně stalo? Jak nám bylo neoficiálně sděleno, závada se vůbec netýkala sítě Paegas. Výpadek byl způsobený předem plánovanou úpravou na vysílači Českých Radiokomunikací v Ostravě - Hošťálkovicích. Původně měla oprava trvat od 2.00 do 5.00 ráno, ale kvůli technickým problémům se protáhla do odpoledne. Přes přenosové trasy Českých Radiokomunikací jsou ovšem napojeny lokální BTSky na samotný systém sítě Paegas, takže nebylo komu a kam se dovolat. Telefony zůstaly mrtvé, což se konec konců může stát i těm nejlepším a nejkvalitnějším komunikacím.

Co by se kvalitnější komunikaci stávat nemělo, je vada na přenosovém okruhu uvnitř známé budovy s růžovým křídlem v Londýnské ulici: zatímco České radiokomunikace plánovaný výpadek svým zákazníkům nahlásily, infolinka Paegasu nevěděla ještě v poledne, o co kráčí. Operátoři na infolince Paegasu pletli cosi o plánovaných úpravách sítě, což je v Ostravě poznat již od minulého týdne, neboť během dne nedá vůbec dostat na linku (úspěšnost tak 15-20%), a v průběhu hovorů jsou výpadky. O výpadku sítě však nevěděli vůbec nic a zákazník se od nich také nic nedozvěděl.

Výpadek byl rozsáhlý, podle dosavadních informací postihl i oblasti Orlové, Český Těšín, Frýdek-Místek a samozřejmě Ostravu. Síť EuroTelu, která nepoužívá přenosové trasy Českých radiokomunikací, výpadek nepostihl a tak v očích zákazníků boduje. RadioMobil k černým puntíkům přispěl především neinformovatností infolinky, která nebyla schopna dát rozumné vysvětlení. Neřku-li o tom, že díky cell broadcastu tak úspěšně tlačícím nabídky hospod v Praze, se dalo v oblasti, kde se výpadek plánoval, rozeslat zprávu s upozorněním.