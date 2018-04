Paegas ohlásí nový program Paegas Nej

Dnes vám přinášíme exkluzivně novinku, kterou na nás chystá operátor mobilní sítě Paegas pro další měsíce.

Po vcelku úspěšném kroku Paegas Partner na nás Paegas přichystal podobně pěknou službu, která by nám měla pomoci (pokud jste klienti Paegasu tedy) ušetřit nějakou korunku za hovorné. Ta služba má jméno Paegas Nej.

Jedná se o již známý nápad, ale doposud u nás nerealizovaný. Uživatelé mobilní sítě Paegas si budou moci zvolit jedno telefonní číslo, které bude možno telefonovat za 3 Kč/minuta kdykoliv. Ovšem pozor - právě to kdykoliv znamená malý háček. Cena 3 Kč/minuta se počítá i v okamžiku, kdy byste podle svého normálního tarifního poplatku zaplatil méně.

Například při volání do sítě Paegas zaplatíte v tarifu Paegas 60 až Paegas 300 2,50 Kč za minutu mimo špičku, s rozšířením nonstop jen 2 Kč, takže pokud jste zvyklí na čísla v síti Paegas volat hodně i mimo špičku, bude služba Paegas Nej pro vás beze smyslu.

Tarifní rozšíření Paegas Nej je možno aktivovat poprvé zdarma a to v případě, že jste majiteli tarifů Paegas 60, 120 a 300 - u starších tarifních režimů Aktiv atd, jakož i u Twist karet není možno si rozšíření Paegas Nej nechat aktivovat. Jde samozřejmě o páku na klienty, kteří doposud používají starší tarifní režimy; ty jsou pro mnoho lidí výrazně výhodnější.

Jak jsme řekli, máte možnost aktivovat si sazbu Paegas Nej na jedno číslo, toto číslo můžete kdykoliv změnit telefonátem na infolinku za poplatek 100 Kč, tedy cca. 33 minut hovoru na uvedené číslo...

Jak zhodnotit tarifní rozšíření Paegas Nej?

Především připomínáme, že tato informace není oficiální, RadioMobil toto tarifní rozšíření patrně ohlásí na tiskové konferenci koncem tohoto týdne a až tehdy také budeme vědět, jak bude skutečně aplikována. Již nyní lze ale ve službe pocítit jisté ostny, především proto, že služba není paušálně výhodná pro všechny, ale jen pro někoho - je tedy třeba dobře na vaší straně zvážit, zda jí budete chtít využít. Přeci jen v některých tarifech a tarifních pásmech (volání do sítě Paegasu není Paegas Nej levnější, než běžný tarifní poplatek) a také 100 Kč za změnu čísla je vzhledem k dosahnutelným úsporám pro někoho velký rozdíl.

Pokud ale bude možné aplikovat Paegas Nej na volání do sítě SPT Telecom případně do jiné mobilní sítě (a zatím to vypadá, že ano), bude to velmi zajímavé - v takovém případě lze službu vřele doporučit - v každém případě vám ušetří nějakou tu korunku z vašeho telefonního účtu. Jde o jediné - rozumně si zvolit telefonní číslo, na které Paegas Nej aplikujete. Chcete vyhrát titul utráceč roku? Pak si Paegas Nej aktivujte na hlasovou schránku ;)

Tip: V Holandsku funguje hezký systém - podobná služba jako Paegas Nej je vám automaticky aktivována na čísla, na která jste v tom měsíci nejvíce volali.

Uvidíme, jaké budou finální podmínky služby, zatím ale vypadá krajně slibně!