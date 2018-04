Paegas Nonstop se vyplatí

Snížit svůj účet za mobilní telefon je přáním snad každého majitele tarifního programu. Ten vždy týden před příchodem vyúčtování odhaduje, kolik asi provolal za uplynulý měsíc, a ujišťuje se, že teď už nebude tolik zbytečně volat.

Zatímco u všech operátorů pro ušetření můžete méně telefonovat či si zvolit výhodnější tarifní program, v síti Paegas si můžete dokoupit doplňkový program Nonstop. Za tento program platíte pravidelný měsíční poplatek a budou vám sníženy vybrané minutové poplatky. Aktivovat si jej můžete zdarma zavoláním na infolinku (4603). Nonstop je dostupný pro všechny standardní tarifní programy, ať už ty starší nebo ty současné.

Pro starší tarifní programy (Ekonom, Aktiv, Manažer, Diamant) stojí Nonstop 103,95 Kč měsíčně. U nových tarifních programů již zaplatíte každý měsíc navíc 161,70 Kč. Za tyto peníze sice nezískáte žádné minuty navíc, což má vliv - negativní - na hranici, od kdy se vyplatí Nonstop pořídit. Oba dva Nonstopy jsou koncipovány odlišně. Ten starší má stanovené minutové ceny, které platí pro všechny starší tarify s tímto doplňkem. Nový Nonstop naopak zlevňuje všechny minutové sazby pro hlasové hovory o 20 %.

Sleva? Od kdy?

Obecně se dá říct, že starý Nonstop přináší levnější volání v nočních hodinách a o víkendech do pevné sítě (2,10 Kč) a do mobilních sítí po celý den (Paegas 2,10 Kč, EuroTel 4,20 Kč, Oskar 5,25 Kč). Aktiv s Nonstopem lze označit za nejvýhodnější tarif všech dob, s ohledem na velmi nízké minutové sazby, přijatelný měsíční poplatek, 50 volných minut a rozsáhlou nabídku dalších služeb. Je jen škoda, že už si jej žádný nový zákazník pořídit nemůže. Slevy jsou přibližně v hodnotě jedné koruny oproti standardním sazbám. Lze tedy prohlásit, že starší Nonstop se u tarifu Aktiv vyplatí přibližně po 100 minutách provolaných do mobilních sítí, což pro většinu majitelů tohoto tarifu není problém. U ostatních tarifů (Ekonom, Manažer, Diamant) je toto číslo obtížněji stanovitelné, protože rozdíl u minutových sazeb pro volání do sítě Paegas je pouze 0,53 Kč, nicméně i tak se Nonstop vyplatí pro spoustu uživatelů.

U novějších tarifů už je mnohem obtížnější stanovit, od kolika provolaných minut je výhodné si pořídit tarif Nonstop. Když vynecháme Paegas 20, který je nevýhodný i oproti předplacené kartě Twist a Paegas 300, oproti kterému je výhodnější si pořídit Paegas 120 + Nonstop, zůstanou nám pro srovnání jen dva tarify. Paegas 60 a Paegas 120. O tom, od kolika provolaných minut se vyplatí pořídit si doplněk Nonstop, vypovídá tabulka:

Od kolika minut se vyplatí doplněk Nonstop u vybraných tarifních programů Paegas 60 Paegas 120 EuroTel - špička 189 274 EuroTel - mimo špičku 214 274 Paegas - špička 253 339 Paegas - mimo špičku 366 426 Oskar - špička 189 274 Oskar - mimo špičku 214 274 Český Telecom - špička 170 249 Český Telecom - mimo špičku 253 313 Český Telecom - víkend, noc 366 313

Doplňkový program Paegas Nonstop se podle našich výpočtů rozhodně vyplatí. Někdy dříve, někdy méně, někdy dokonce vůbec - to záleží na struktuře a množství hovorů do jednotlivých sítí. Zcela bez diskuse je výhodnost u tarifu Aktiv, poněkud diskutabilní je už u nových tarifních programů - za zmínku stojí výhodnost Paegas 120 + Nonstop oproti např. Paegas 300 s Nonstopem či bez něj.

Počítat, počítat, počítat...

Jestli vám můžu něco doporučit, tak si pravidelně každý měsíc přepočítávejte, jestli se vám nevyplatí aktivovat si Nonstop, či přejít na zcela jiný tarif - např. s pomocí naší služby Tarif Optimal. I když nebudete mít k dispozici přesná čísla (podrobný výpis), rozhodně poznáte, jestli už se nenacházíte v cenovém pásmu, kdy by se vám možná změna vyplatila.

A ještě jedna rada - z tarifu Paegas Aktiv rozhodně nepřecházejte na žádný jiný (v úvahu připadá pouze Twist, a to při velmi malém objemu hovorů). Tak výhodný tarif už nikdy nezískáte a aktivací Paegas Nonstop jej můžete ještě zatraktivnit.

