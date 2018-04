Paegas Nonstop - komu, kdy a za kolik?

Včera jsme přinesli ceny nového tarifu Nonstop - či spíše tarifního rozšíření vedeného duchem slavné věty "Nechci slevu zadarmo". Princip, jak jsme jistě pochopili, je poměrně jednouchý - zaplaťte si měsíčně navíc o cca 100 Kč ke svému tarifu a za to se vám sníží ceny hovorů. Jakých?

Především hovorů do mobilní sítě, kde jde cena dolů i o 30 procent v případě volání na Paegas nebo o pětinu, jako v případě volání na EuroTel. Pokud rádi voláte na pevnou linku, máte smůlu - zde si pomůžete především o víkendech, nebo pokud vás přátelé za noční telefonáty nemlátí.

Oproti Týdnu EuroTelu tedy jsou jasně preferovány hovory do mobilní sítě. Proč? RadioMobil na tiskové konverenci zdůraznil, že zatímco ještě na začátku tohoto roku směřovalo okolo 65 procent telefonátů z Paegasu do pevné sítě, nyní již polovina směřuje do sítě mobilní a trend je vzrůstající. Paegasu je samozřejmě milo, když se protěžují jeho vlastní interní spoje případně přímá linka mezi ním a EuroTelem - při té příležitosti totiž na SPT Telecom při vší jeho monopolní kráse nezbude.

Jak tedy vidno, Nonstop je hlavně pro lidi telefonující na mobilní telefony. Počítejte s tím, že budete muset poměrně hodně telefonovat, aby se vám Nonstop vyplatil - sleva je vlastně korunová (v procentech to vypadá lépe), takže musíte protelefonovat stovku minut na mobil, aby se vám začal zaplacený paušál pro Nonstop rentovat.

Pro mnoho majitelů tarifu Aktiv není Nonstop vhodný - ale pokud přeci jenom voláte aktivněji, vezměte si do rukou fakturu, klikněte zde a počítejte s našimi grafy. Program TarifOptimal vám umožní poměrně přehledně a jednoduše zakalkulovat vámi protelefonovaný čas a v grafu vyhodnotit pro vás nejvhodnější tarif. Program samozřejmě není zcela přesný a nezachycuje některé tarifní nuance (například rozdílnou definici nočního času u normálních tarifů a tarifů s Nonstop), ale pro solidní orientaci více než dostačuje a odchylka je u účtů do 6000 Kč okolo desetikoruny.

Takže počítejte a zvažujte - Nonstop vyjíždí dne 1. června a Týden EuroTelu je tu již s námi.

PS: K dispozici je i verze pro Windows a také update definičního souboru cen...