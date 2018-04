Paegas nezaplatí cenu, kterou chce vláda

(ČIA) - Pokud cena za udělení licence na provozování sítě mobilních telefonů třetí generace (UMTS) zůstane na pěti až sedmi miliardách korun, RadioMobil se prvního kola procesu udělování licencí nezúčastní.řekl na dnešním setkání s novináři generální ředitel společnosti Roland Mahler.

RadioMobil uvítal pondělní rozhodnutí vlády vybrat poradce na výběrové řízení ohledně udělení licencí na UMTS. "Díky tomu by měl být celý proces profesionálnější," domnívá se Mahler. Nemile jej však překvapilo, že vláda trvá na původním plánu získat z prodeje maximálně čtyř licencí 20 miliard korun. "Vloni byla situace na telekomunikačním trhu zcela odlišná než v letošním roce. Společnosti se navíc vyčerpaly vysokými cenami v ostatních evropských tendrech, především v Německu a ve Velké Británii," připomněl Mahler. Domnívá se zároveň, že optimistická očekávání se v souvislosti s těmito investicemi nepotvrdila.

Výsledek výběrového řízení by podle pondělního rozhodnutí vlády měl být znám do konce září letošního roku. Český telekomunikační úřad navrhuje prodat v prvním kole tři licence stávajícím operátorům za pevnou cenu, další - čtvrtá - licence bude nabídnuta ve druhém kole ve výběrovém řízení formou dražby. Do té se budou moci přihlásit i někteří ze stávajících operátorů, pokud nebudou souhlasit s cenou z prvního kola. V tom případě by se ve druhém kole dražily i případné zbylé, v prvním kole neprodané licence. Mahler zopakoval, že vládou navrhovaná částka pro první kolo je pro RadioMobil zcela nepřijatelná, podobně se již dříve vyjádřili i další dva dosavadní operátoři Eurotel a Český Mobil.

Nejnovější úvahy ministra dopravy a spojů Jaromíra Schlinga snížit počet prodávaných licencí ze čtyř na tři Mahler sice vítá, není to však podle něj důvodem k zachování nebo dokonce zvýšení ceny za jednu licenci. "Pro čtyři operátory na zdejším omezeném trhu nebude místo. O UMTS budou mít pravděpodobně stejně zájem jen tři operátoři," domnívá se Mahler.