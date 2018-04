Paegas news posledních dnů

Od pondělí 17.4. se bude snižovat cena Twist sady s mobilním telefonem Bosch 509 dual na 4.499 Kč. To je jistě příznivá informace pro ty, kteří se rozhodovali koupit mobilní telefon s Twist předplacenou kartou v sadě. Cena 4.499 Kč s DPH je nejnižší oficiální cenou Twist sad od Paegasu.

Dále nám přibyla Twist sada s mobilním telefonem Alcatel One Touch Club db. Sada je v nabídce Paegasu od 10.4. a stojí 5.499 Kč včetně DPH. Tím se opětovně stírají rozdíly mezi nabídkou předplacených sad operátorů EuroTel a Paegas. Jak tomu bylo zpočátku, kdy se dodávaly Alcately One Touch Club + a Club plus s rozdílným pojmenováním u obou operátorů, tak i dnes přináší operátoři stejné telefony do předplacených sad. Funkční rozdíly u telefonů nejsou a pokud ano, tak minimální (pouze případ Alcatel OTView db).

Recenzi mobilního telefonu nalezneme zde. Jak jsem již předeslal, rozdíly mezi telefony nejsou, takže se nedivte, že odkaz vede na telefon OTEasy db.

Pravděpodobně přípravou na příchod Twist sad s novým telefonem Siemens C35 je snížení ceny Siemensu C25. Ten je od 10.4. prodáván již za 5.999 Kč s DPH.

Dále jsme zaznamenali ohlasy čtenářů, kteří si stěžovali na horší příjem signálu, výpadky sítě a nemožnost dovolání se z mobilních telefonů v okolí Veleslavína a Červeného vrchu. Ani Břevnov nezůstal ušetřen stížností. Díky těmto skutečnostem bylo posíleno pokrytí signálem na Břevnově, kde byla situace opravdu již na pováženou. Obdobného ošetření se rovněž dočkala oblast Tylova náměstí, Hlavního nádraží a Tančícího domu.

Z posledního odstavce je vidět, že kapacity sítě nejsou na všech místech zdaleka tak dostačující, jak bychom potřebovali. Smutné na tom je ovšem to, že na infolince nešťastníkům, kteří se nemohli dovolat z mobilních telefonů v okolí svého bydliště tvrdili, že je síť v naprostém pořádku ...

Jako popis zajímavé vlastnosti Paegasí gateway z internetu na mobilní telefon vám přinášíme dotaz čtenáře a odpověď oddělení službe zákazníkům: