Paegas nemá rád zelené linky 0800

Z mobilních telefonů v síti Paegas se nedá volat na zelené linky (s předčíslím 0800) umístěné v síti Eurotel a Oskar (čísla 0800 33x xxx, resp. 0800 77x xxx). Na vině jsou propojovací dohody RadioMobilu s Českým Mobilem a Eurotelem. RadioMobil s nimi totiž nemá podepsanou úplnou propojovací dohodu a bez této dohody se jeho zákazníci na bezplatné linky u konkurence nedovolají.

Zelená linka = pro zákazníka volání zdarma

Linky pro bezplatné volání používají firmy jako službu pro své současné i budoucí zákazníky – ti se zde mohou dozvědět potřebné informace, případně si rovnou objednat služby. Příkladem je třeba Oskarova linka Oskarkontakt, kde zjistíte ceny za volání a za služby, ale také si můžete objednat mobilní telefon a aktivovat služby.

Volání na zelené linky je pro koncové zákazníky zdarma. Provoz totiž hradí jejich majitel. Je to logické – tato čísla slouží jako informační místo pro zákazníky. Při jednání o propojovacích dohodách vždy tvoří bezplatné linky nejnáročnější část agendy. Operátoři se totiž nedokážou dohodnout na tom, jakou část výnosů z těchto linek si budou mezi sebou přerozdělovat. Když např. zavoláte ze sítě Českého Telecomu na zelenou linku zásilkové společnosti, která je také umístěná ve stejné síti, potom zůstane celý zisk Českému Telecomu. Kdybyste ale na tuto stejnou linku zavolali ze sítě Aliatelu nebo Paegasu, potom by musel Český Telecom část z plateb od zásilkové společnosti za linku dát operátorovi, z jehož sítě jste volali.

Závazná, nebo alespoň doporučená metodika výpočtu tohoto podílu z výnosů ze zelených linek v České republice neexistuje. Existující propojovací dohody Českého Telecomu s ostatními operátory pevných sítí problém zelených linek neřeší. Jednání se však v tuto chvíli soustředí na problém propojení internetových hovorů, zelené linky přijdou na řadu později. Operátoři sítí GSM mají vyřešeno propojení hovorů na bezplatné linky s Českým Telecomem; mezi sebou zatím žádnou dohodu neuzavřeli.

Až dosud vše fungovalo

Až dosud se na všechny linky s předčíslím 0800 dalo dovolat bez problémů ze všech sítí – to proto, že všechny tyto linky byly umístěny v síti Českého Telecomu (0800 1xx xxx, 0800 2xx xxx). Když však začal nabízet službu zelená linka Český Mobil a Eurotel, nastal problém mezi těmito operátory a RadioMobilem, který s nimi neměl propojovací dohodu pro bezplatné hovory. Jenže zatímco tzv. alternativní operátoři v podobné situaci s Českým Telecomem umožnili svým zákazníkům volání na zelené linky v jiných sítích s tím, že operátoři si vše zpětně doúčtují, RadioMobil se rozhodl nezprovoznit volání na zelené linky v sítích, se kterými nemá dohodu (volání na linky v sítích Contactel a GTS jsou směrovány přes síť Českého Telecomu). Jestliže u nových čísel infolinky Eurotelu toto chování prošlo bez povšimnutí, Oskar se začal bránit – ze sítě Paegas k němu totiž přechází velké množství zákazníků a velmi často je jejich prvním kontaktem s novým operátorem volání na infolinky Oskara ze stávajícího mobilu v síti Paegas.

Averzi RadioMobilu vůči zeleným linkám lze vidět i na jiném příkladu – sám totiž nemá infolinku s předčíslím 0800 ani pro své zákazníky. V jeho síti je sice možné volat zdarma na číslo 4603, ale když vám mobil ukradnou, nebo ho nemáte po ruce, potom musíte volat na placené číslo 0603 603 603. RadioMobil chce sám nabízet provozování zelených linek dalším zájemcům. Pro tento účel si u Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) rezervoval řadu 32 (0800 32x xxx). RadioMobil ale pro žádnou společnost zelenou linku nezačal provozovat, a tak tuto řadu vrátil ČTÚ (rozhodnutí ještě není pravomocné). Současně ovšem požádal o nová čísla. Za vlastnictví čísel pro zelené linky se platí zřizovací poplatky ČTÚ – 500 korun za jedno číslo.

Oskarkontakt narazil

Praktiky RadioMobilu v posledních dnech velmi citelně poznal Český Mobil. Ten totiž pro svou linku nazvanou Oskarkontakt (není pro stávající zákazníky Oskara, slouží těm novým k objednání služeb) začal ve své síti Oskar provozovat telefonní číslo 0800 777 777, na které se nyní ze sítě Paegas nedá dovolat (můžete ale použít starší linku 0800 177 117, která je fyzicky právě v síti Českého Telecomu). Původně byl Český Mobil neformálně dohodnutý s RadioMobilem na povolení volání ze sítě Paegas na zelené linky v síti Oskar od 1. června 2001. Podle našich informací ale RadioMobil několik hodin před spuštěním propojení odmítl, protože podle něj nebyly dořešeny zásadní právní části dohody. Jiří Hájek, tiskový mluvčí RadioMobilu, k tomu dodal: „Písemná dohoda učiněna nebyla.“ Český Mobil neskrývá své překvapení – počítal se spuštěním provozu v dohodnutém termínu. „Oskar je velmi zklamán tímto postupem, který dle společnosti Český Mobil odporuje volné soutěži a pravděpodobně je i v rozporu se zněním platných předpisů a zákona o telekomunikacích,“ řekla Karla Stephens, výkonná viceprezidentka Českého Mobilu.

Včera odpoledne zasedal management RadioMobilu, který diskutoval o vztahu firmy k zeleným linkám. Na výsledku zasedání závisí, zda se Český Mobil obrátí na Český telekomunikační úřad s žádostí o vyřešení tohoto problému. RadioMobil je totiž dominantním operátorem na trhu (to určuje právě ČTÚ) a podle telekomunikačního zákona se musí propojit s každým držitelem telekomunikační licence v České republice, který o to požádá. Jenže z toho si RadioMobil zřejmě nic nedělá, protože dosud nezveřejnil ani referenční nabídku propojení. Podle našich zdrojů se ČTÚ postup RadioMobilu vůbec nelíbí a pokud přijde ve věci propojení hovorů na zelené linky na ČTÚ oficiální podání, bude se jím co nejrychleji zabývat.

ČTÚ má v poslední době dost práce

V posledních týdnech a měsících je to už poněkolikáté, kdy se o aktivity RadioMobilu zajímá telekomunikační regulační orgán (ČTÚ) – čisté svědomí ovšem nemá ani Eurotel. V živé paměti je jistě šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), kde ČTÚ působil jako poradce ve věci praktik Eurotelu a RadioMobilu při diskriminaci Oskara. Před několika týdny se oba velcí operátoři sítí GSM ocitli ve středu zájmu znovu – kvůli vysokým propojovacím poplatkům za hovory z pevných do celulárních sítí. A nyní je to konflikt s Oskarem.

Oskar je pro své větší konkurenty opravdovou hrozbou. Nejenže jim odebírá zákazníky (byť jde o ty méně lukrativní), ale významně ovlivňuje i rozdělení trhu s propojovacími poplatky a především se nebojí řešit konflikty s konkurencí na půdě antimonopolního a regulačního úřadu. A to je změna; Eurotel s RadioMobilem se totiž i při nejvypjatějších situacích dokázaly vždy dohodnout, jen aby nemusely přenechat řešení problému státním orgánům.