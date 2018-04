Paegas nechal explodovat bombu: smart messaging, Info Profily a SIM Toolkit!

Na dnešní tiskové konferenci se RadioMobil věru řádně vytáhl - nejen, že oznámil oficiálně zprovoznění služby Paegas Info, Paegas Info Profil a Super SMS, ale pochlubil se aplikací dalších lahůdek. Takže popořádku.

O SuperSMS jsme již včera psali, tam se toho příliš nezměnilo, kromě toho, že služba je placená dle ceníku, který jsme včera přinesli. Přibyly ale i některé nové informace - například programy kin, které nedělá pro Paegas žádný překupník, jako pro EuroTel, ale přímo pražská informační služba a program kin plní svoji funkci opravdu velmi solidně. Další zajímavou věcí jsou možnosti zjišťování jízdních řádů vlaků, autobusů, výpisy z obchodního rejstříku nebo dle DIČO z mobilního telefonu. Príma!

Testujte:

BUS #PRAHA ##LIBEREC

VLAK #BERLIN ##PRAHA

KINO kod kina

KINO nazevfilmu

ICO cislo

DPH cislo

A další a další...

Paegas Info a Info Profil jde ještě dále a implementuje něco, co lze považovat za malý zárodek perfektně zvládnuté služby InfoText u EuroTelu. V profilech si totiž můžete zvolit, kdy vám má být posílána jaká informace - ráno přehled tisku, na oběd jízdní řád do Brna a k večeru programy kina U hradeb. Nastavíte si hodiny, kdy máte zprávy obdržet - jednoduché a snadné.

Malá výhrada - zjistit tak lze i aktuálního majitele daného telefonního čísla, což takhle ale výpis stavu účtu třeba včetně podrobného? Za to bych ochotně desetikorunku vyhodil!

Přehledy všech nových příkazů přineseme zítra.

Totální novinka: Smart messaging. Jestli si EuroTel myslel, že má díky dobrým vztahům s firmou Nokia cestu otevřenou, byl na omylu. RadioMobil předvedl v praxi, že mu smartmessaging funguje. Zkusit to můžete i vy, ale je to běžně placená služba, jako SuperSMS a Paegas Info.

Potřebujete k tomu telefon Nokia s podporou Smartmessagingu - tedy ideálně Nokia 8110i. V položce Služby operátora v podmenu Nastavení zadejte Ochranný kód 1 jako +420603052001 a Ochranný kód 2 jako číslo 4616. V menu Služby operátora vyberte položku Změnit služby operátora, tím si aktivujete novou položku v základním menu - Služby PaegasInfo.

Druhá totální novinka: podpora SIM Application Toolkit. To je standardizovaná obdoba smart messagingu, na níž se dohodli výrobci mobilů, ti ji také budou podporovat. Protože telefon se SIM toolkitem je v republice v několika exemplářích, necháme si podrobné informace o této technologii na zítra - rychleji to stejně nemá smysl, vyzkoušet si to nemůžeme.

Proč jsme tyto informace nepřinesli včera? Včera totiž přišla pozvánka na tiskovku EuroTelu - téma je stejné. Nové služby v síti GSM EuroTel. Tiskovka začíná jen pár hodin po tiskovce RadioMobilu a zdá se, že si oba operátoři dosti funí na záda.

Ovšem po představení novinek Paegasu už není mnoho zpráv, které by překvapily (příjemně) - Paegas byl první. Má smart messaging a SIM Application Toolkit (jako jedni z prvních operátorů), mají Cell broadcast. Jen ten PaegasInfo přeci jen není tak obsáhlý, co do informací, jako InfoText EuroTelu... ale mezi partnery je i ČTK, takže se hřmí na lepší časy.

Další zprávy přineseme večer a zítra!