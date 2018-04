Paegas nad Prahou havaroval

V pondělí potkal výpadek sítě Paegas velkou část hlavního města Prahy. Ze sítě se nedalo telefonovat, do sítě se nedalo volat - postupem doby se situace změnila na to, že ze sítě nebylo možno telefonovat, ale příchozí hovory byly akceptovány.

Ačkoliv tento výpadek nebyl tak rozsáhlý a katastrofální, jako tomu bylo u loňské havárie sítě EuroTel, i tentokrát se jednalo o poučení. Co se vlastně stalo?

Na pražské ústředně Paegasu došlo ke krátkodobému výpadku napájení, na což záložní generátory nereagovaly dostatečně rychle - naběhly o něco později, než měly. Díky tomu ovšem došlo k narušení spolupráce BTSek, které ztratily kontakt s ústřednou a síť se na mnoha lokalitách rozpojila. Technici začali situaci podle RadioMobilu řešit ihned, takže někde byla situace vyřešena záhy, jinde se protáhla na desítky minut - podle oficiálního vyjádření RadioMobilu doba výpadku neměla překročit 40 minut, během nichž se distribuoval software na BSC stanice a směrem k BTSkám.

Podle našich zjištění již krátce po poledni síť na většině území fungovala normálně, na druhou stranu jsme dostali stížnosti na kvalitu sítě táhnoucí se až do nedělní noci, kdy mělo dojít k prvním problémům. Je ovšem vyloučeno, že k pádu sítě došlo zahájením pilotního projektu Cell broadcastu v Praze.

Ponaučení? Nehoda se velmi vzácně shodovala s výpadkem elektrického napájení, který postihl některé části Prahy - nedal bych groš za to, že i ústřednu Paegasu. Šetřit na generátorech se nevyplácí - mně výpadek smazal rozepsaný článek, Paegasu rozhodil síť.

Ponaučení druhé: je jen dobře, že Paegas loňský výpadek EuroTelu nekomentoval slovy "profesionálům se to nestává..." - byl bych první, kdo by jej vylovil a patřičně zvýraznil. Síť může zhavarovat každému a kdykoliv se jí zlíbí - padni komu padni.

Ponaučení třetí: teorie cyklů se potvrzuje. Nevím, zda jste si toho jasně všimli, ale jsou okamžiky, kdy má ve výstavbě a pokrytí sítě GSM navrch Paegas a jsou okamžiky, kdy má navrch EuroTel. Tyto okamžiky se velmi přesně kryjí se vzestupem poptávky... v tom okamžiku totiž kapacita sítě klesne pod počet nově aktivovaných zákazníků a přicházejí problémy s kvalitou hovorů i sítě. Zákazníci se logicky obracejí na konkurenta, který se začne starat o maximalizaci prodeje a zaspí v pokrývání - takže kapacite sítě klesne pod počet nově aktivovaných... a kolotoč se opakuje. Je třeba kriticky připustit, že v tomto okamžiku má navrch EuroTel, jehož síť se momentálně jeví kvalitnější i co do počtu bezproblémových spojení zejména nad ožehavou Prahou a také v pokrytí Prahy (zejména lepší pokrytí budov). Je také třeba připustit, že již v červnu tomu může být jinak - jde o to, co pro to kdo udělá.

Ponaučení čtvrté: takovýto billboard bych si rozhodně nenechal tisknout. Může totiž být, že za pár měsíců jej nějaký škodolibec vytáhne z archivu a šoupne jej pod tučný nadpis zvěstující další havárii sítě GSM.

Ponaučení páté: nevěřte tomu, že se taková situace stává vysloveně jednou za sto let...

