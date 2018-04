Paegas nabízí mobily za korunu

Mobilní telefony začínaly s cenami poměrně vysoko - po dlouhou dobu se ceny pohybovaly okolo 40 000 Kč (to si nevymýšlím, sám jsem ten zázrak techniky měl), pak to vzaly skokem přes 20 000 Kč (to už bylo Sony CM-DX 1000 - měli ho v EuroCompu na zlacené podložce ještě než EuroTel spustil síť). A pak se začalo dotovat - a kde to všechno končí?

Dnes víme, že jeden z konců je v síti Paegas - ta totiž od 9.7. nabízí mobilní telefon Motorola d160 za dotovanou cenu 1 Kč - tedy jedna koruna česká. Samozřejmostí je dvouletý úpis. Je to zatím ta nejnižší cena, se kterou se operátoři u nás pochlubili - na druhou stranu bych ji nepřeceňoval: Motorola d160 má svůj zenit přeci jenom za sebou a pokud by se měla prodávat za stávající cenu sedmi stovek, nacházelo se příliš těch, kteří upřednostnili jiný model.

Nedá mi na tomto místě odcitovat tiskovou zprávu Paegasu: Tato symbolická cena vyjadřuje pozici operátora sítě GSM Paegas ve světě mobilních komunikací, když v poslední době uvedl na trh celou řadu služeb jako vůbec první operátor sítě GSM na světě.

Nezbývá než doufat, že optimalizace sítě Paegas je úspěšně za námi a noví zákazníci budou moci utratit více než jednu korunu v síti Paegas...