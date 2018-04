Paegas mění dotované ceny na listopad

V síti Paegas opět dochází od listopadu k poměrně výrazným změnám v cenách dotovaných telefonů. Stále sice zůstává králem velmi solidní model Bosch Com 608 za 99 Kč, ale snižují se ceny dalších modelů - samozřejmě v dotaci s podmínkou na 24 měsíců úpisu.

Mladší a hlavně prestižnější bratr šestsetosmičky - Bosch Com 908 bude napříště dodáván za dotovanou cenu 8539 Kč (6999 Kč bez DPH). Tento telefon by se mohl líbit zájemcům o datové přenosy, neboť poskytuje možnost vestavěného hardware modemu. Tuto funkci jsme zatím ale netestovali a kabel jsem v prodeji neviděl - takže to berte jen jako tvrzení výrobce.

Další změnou je pokles ceny Motorola d520 - ačkoliv zde není spravedlivé o poklesu hovořit. Motorola d520 byla až doposud vlasně vyhrazena pro Paegas Bonus - akci, při níž jste mohli za prodloužení úpisu na další dva roky získat za mírnější cenu solidní mobil dle vašich protelefonovaných minut. Motorola d520 je nyní k mání za 1829 Kč (1499 Kč bez DPH).

Aby nebylo smutno Twist sadám, jdou i zde ceny mírně dolů - Twist sadu nyní pořídíte za 5499 Kč s DPH s telefonem Siemens S6 a s telefonem Alcatel One Touch Club za 5999 Kč s DPH. Z těchto dvou doporučuji zvolit telefon Alcatel - přeci jenom Siemens S6 ani ve verzi power již není výkonostně příliš průrazný model ve srovnání s výborným a citlivým Clubem.

Toliko k cenám Paegase. Vhledem k jistému napnelismu, jenž vznikl v EuroTelu po několika příliš brzo zveřejněných kontraktech, jež byly tímto ohroženy, přineseme informace o nových cenách telefonů EuroTelu velmi způsobně v ten den, kdy je EuroTel sám zveřejní. Děkuji PT obecenstvu za pochopení.

