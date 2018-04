Paegas manipuluje databázi hovorů Twist karet

Jedna z našich redakčních testovacích Twist karet přestala letos v únoru fungovat. Podle Paegasu proto, že jsme ji včas nedobili. My jsme však z této karty nikdy neuskutečnili odchozí hovor a karta proto nebyla, v souladu se pravidly Paegasu, řádně uvedena do provozu. Dále by proto na ni měly chodit textové zprávy SMS a příchozí hovory a její číslo by mělo i nadále fungovat. Paegas však tvrdí, že z karty odchozí hovor proběhl v září 2000 a kredit jsme tedy měli dobít v září 2001, jinak může kartu zrušit.Přinášíme vám chronologický přehled událostí spojených s neoprávněným zrušením SIM karty Paegasu.

Radiomobil i přesto, že k tomu podle vlastních Všeobecných podmínek neměl žádný důvod, letošního šestého února deaktivoval naši testovací kartu Twist. Ve svém vlastním písemném materiálu "Twist, nejsnazší cesta k mobilu" přitom operátor uvádí: "S koupí sady Paegas Twist nebo karty Paegas Twist dostanete úvodní kredit hovorného ve výši 400 Kč pro okamžité používání. Hovorné vám bude automaticky odečítáno z kreditu v souladu s uvedeným ceníkem. Kredit hovorného byste měli využít během období 60 dnů. Toto období začíná uskutečněním prvního odchozího hovoru. Po 60 dnech bude zbývající kredit zrušen." Je sice pravda, že podmínky používání TWISTu se za dobu existence služby několikrát změnily, ovšem okamžik, od kterého se počítá doba platnosti karty, se u Twistu nezměnil a stále je jím první uskutečněný odchozí hovor. I poslední materiál z ledna letošního roku, který máme k dispozici, uvádí: "Platnost kreditu je 12 měsíců od posledního dobití (pokud Twist karta ještě nebyla dobita, platnost kreditu se počítá od uskutečnění prvního odchozího hovoru)." Tolik říkají k platnosti Twist karty písemné materiály, o kterých sám Radiomobil prohlašuje, že jsou nedílnou součástí jeho Všeobecných podmínek.

Přestože jsme z naší karty neuskutečnili dosud žádný odchozí hovor, došlo letos v únoru k její úplné deaktivaci. Radiomobil tak vlastně za nic inkasoval 1999 Kč. Vysvětlení na zákaznické lince nás však prakticky knockoutovalo. Podle pracovníka infolinky jsme z karty odchozí hovor již uskutečnili. Nevěděl sice čas hovoru ani volané číslo, ale znal datum, kdy k hovoru mělo dojít. Jak se ale mohla taková nepravdivá informace do databáze infocentra dostat? Přes dlouhodobé úsilí se nám to nepodařilo zjistit.

Samozřejmě že jsme se s naší kartou nechtěli jen tak lacino rozloučit a kontaktovali jsme několikrát operátora. Ten pracoval profesionálně: Vyžádal si pro kontrolu telefonní číslo a číslo SIM karty. Dále se otázal, zda jsme prvními majiteli karty. Když jsme sdělili, že ano, k našemu překvapení oznámil, že "první odchozí hovor již učiněný byl, a to 21. září 2000". "To není pravda," opáčili jsme. "Já to tady takhle mám poznamenáno, takže pro mne je směrodatné, že ten hovor byl uskutečněný." Pokračoval. "Nicméně jsme si zcela jisti, že jsme z té karty žádný hovor neudělali." Operátor je ovšem profesionál. A zachoval se přesně podle poučky o nejlepší obraně, kterou je útok: "Já vám to řeknu takto: Nemusel jste ho učinit vy, mohl ho učinit třeba prodejce, který vám SIM kartu prodával." Když jsme však ani s tímto tvrzením nesouhlasili řka, že jsme kartu zakoupili v začátcích služby a že jsme ji používali jen na testování, nicméně odchozí hovor z ní nebyl učiněn, chytil se našeho tvrzení: "A jak to myslíte, testovací účely, posílali jste z ní zprávy?" "To je naše interní záležitost, ne, žádné zprávy z ní nebyly odesílány, testovali jsme třeba pokrytí." "Dobře, ta SIM karta byla využívána?" tázal se dále operátor, zřejmě ve snaze zatlouci nám do hlavy hřebíček nejistoty. "Ne, ta karta nebyla využívána, nebyl z ní uskutečněn žádný odchozí hovor, to znamená, ta karta neměla být zrušena," zněla naše odpověď. "Dobře, já se zeptám," pokračoval operátor, "jaké služby z ní byly čerpány?" Naše odpověď byla: "Žádné." "Říkal jste, že jste ji nějakým způsobem testovali." Nevzdává se profesionální informátor. "Testovali, samozřejmě, měli jsme ji přihlášenu v síti. To je všechno," zní naše odpověď. "Dobře, takže karta byla přihlášena v síti, takže byla přihlášena v síti Paegasu, musela být aktivní, takže z toho důvodu následně byla, do..., malý okamžik..." zní nedokončený argument operátora v rozhovoru, ve kterém už hladina adrenalinu k krvi na obou stranách zvolna stoupala. "Ve vašem materiálu se hovoří o tom, že životnost karty se počítá od prvního uskutečněného odchozího hovoru," snažíme se domoci svého. "Ale od aktivace té karty." Brání se chrabře operátor. "Ne, tam je doslova napsáno: od prvního odchozího hovoru, jestli chcete, já tady najdu ten leták a budu vám to citovat," bráníme se my. "Já samozřejmě naše podmínky znám, za kterých prodáváme tyto karty, nicméně je zde ještě jedna varianta, byl zde nabit určitý kredit?" ptá se operátor. "Jistě, bylo tam nabito 400 korun, tak jak to na té kartě je, můžete mi sdělit..." "Platnost kreditu je 12 měsíců," zní rychlý, avšak poněkud zavádějící argument Radiomobilu vyřčený ústy pracovníka infolinky. "Ne! Platnost toho kreditu je 12 měsíců, pokud ho dobijeme. Pokud ta karta je přednabitá (po koupi), tak ta karta má v podstatě neomezenou životnost podle vašich materiálů," bráníme se. "Ano, ale když to tam karta aktivuje, já budu používat termín aktivuje," snaží se dál operátor ošálit zákazníka. "Ale my jsme tu kartu neaktivovali," namítáme. "Ale byli jste napojeni v síti Paegasu, takže jste ji aktivovali." "Ne, promiňte, neaktivovali," pokračujeme v rozhovoru, který se však v tuto chvíli už odklonil od tématu. Byli jsme požádáni, abychom kontaktovali oddělení péče o zákazníky s písemnou žádostí o prošetření situace.

Pokračovali jsme v rozhovoru dále, už s jiným cílem, kterým bylo zjistit okolnosti, za jakých byla SIM karta deaktivována. Smířili jsme se tedy pro tento okamžik s tím, že je deaktivovaná, a ptali se dále: "Můžete nám sdělit, ve vašich záznamech by to mělo být, s jakým kreditem došlo ke zrušení té karty ve vašem systému, můžete nám to sdělit?" "Já to bohužel již nevyhledám." "Buďte tak laskav a vyhledejte to!" naléháme. "Bohužel, systém mi to neumožní," odpovídá operátor. "Kdy byl tedy podle vás uskutečněn ten odchozí hovor?" ptáme se pro jistotu podruhé. "U telefonního čísla 0603 703730 byl první odchozí hovor 21. září 2000." "Můžete nám říci, na které telefonní číslo byl ten hovor veden?" snažíme se zjistit podrobnosti. "Nearchivujeme hovory, výpis volání po dobu dvou let." "Můžete říci, proč karta nebyla deaktivována již po roce tak, jak se to uvádí ve vašem návodu k použití, když podle vás k tomu hovoru došlo, to znamená již v roce 2001?" "Protože zde byla samozřejmě určitá platnost toho kreditu." "Jaká byla prosím?" ptáme se dále. "Která je dvanáct měsíců plus jeden měsíc ještě na možné obnovení té karty, takže to je třináct měsíců," odpovídá pohotově operátor. "Kolik je to podle vás tedy od doby uskutečnění toho prvního hovoru?" "Já bych vás požádal, kontaktujte prosím písemné oddělení..." "Pane, my jsme vám položili jasnou otázku, byli bychom rádi, kdybyste nám na ni jasně odpověděl." "Předpokládám, že jste inteligentní člověk, a že si to spočítáte," brání se výpočtu operátor. "Ano, to si spočítáme." "Dobře, tak prosím," na to operátor. Jsme však skutečně dotěrní: "Nicméně, byli bychom rádi, kdybyste to řekl vy, řekněme slovy zástupce Radiomobilu." "Tak malý okamžik." Připravuje operátor kalkulátor. "Takže bylo to aktivováno v září 2000. Je to tedy osmnáct měsíců." Nabízí se otázka do útoku, ptáme se tedy: "Je běžné, že se karty deaktivují o šest měsíců později, než je zvykem?" Operátor: "Pane, já zde skutečně nemohu překontrolovat, zda třeba nebyl dobíjen kredit." "My jsme se vás ale ptali na něco úplně jiného. Ptali jsme se, zda je běžné, že se karty u vaší firmy deaktivují půl roku po termínu." "Nestává se to," odpovídá operátor a my útočíme dále: "Můžete nám říci, proč se to stalo v tomto případě?" "Já vám zde neposloužím, mohu vám dát písemné oddělení naší společnosti, tam se prosím obraťte, oni to s vámi vyřeší, a nebo nás přijeďte navštívit osobně, rádi vás zde uvítáme, podíváme se na to konkrétně, jo?" zve nás operátor k návštěvě Radiomobilu. Omezili jsme se proto už na jedinou otázku: "Myslíte si, že to je standardní případ?" Odpověď zněla: "Nemohu posoudit."

Tiskové oddělení Radiomobilu nám sice potvrdilo, že z inkriminovaného čísla nebyl uskutečněn žádný odchozí hovor, ovšem žádné vysvětlení o tom, jak je možné, že se v databázi pro operátory infolinky může objevit záznam o hovoru, který fakticky nebyl uskutečněn, jsme však do okamžiku uzávěrky nedostali, přestože jsme o získání oficiálního stanoviska firmy žádali více než měsíc.

Podle našich informací nejde o jediný případ v sítí Paegas.

Doplněno 18.4. Jestli jste si koupili Twist už v roce 1997, mohli jste přijímat příchozí hovory a doba platnosti karty byla podle výše v článku uvedeného pravidla vlastně do uskutečnění prvního odchozího hovoru neomezená. Na vánoce 1998 Paegas sice tuto možnost zablokoval, ale dodnes nevyřídil ani písemnou reklamaci tak, aby byla v souladu s jeho Všeobecnými podmínkami.