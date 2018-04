Paegas má také TIP pro NMT

S TIPy pro NMT systém se roztrhl pytel. Není ani tak překvapující, že první TIP pro NMT představil monopolní operátor této analogové sítě, společnost EuroTel. TIP v podání EuroTelu je poměrně výhodný tarif, takže pokud vám nevadí některé nedostatky sítě NMT - zejména absence roamingu, horší podpora výrobců a nízká bezpečnost, šlo o zajímavou variantu.

Zajímavé je, že se svým tipem přichází i RadioMobil, který žádnou síť NMT neprovozuje. Jak asi tušíte, tip v podání RadioMobilu představuje něco, co se ve světě software nazývá crossing-upgrade, tedy křížová výměna. Princip je jednoduchý: zbavte se svého mobilního telefonu NMT a pořiďte si za něj GSM telefon v síti Paegas. Získáte slevu na aktivaci, telefon dle výběru a zejména dárek v podobě odpuštěných dvou (manager) až tří (diamant) měsíčních poplatků.

Tak to je tedy TIP Paegasu - spíše než marketingový tah určený k vítěznému tažení proti NMT systému konkurence bych v této akci hledal připínáček umně položený na židli EuroTelu. Že se k akci výměny patrně podaří zlákat jen málo lidí, je nasnadě, ačkoliv pokud o zbavení se NMT někdo vážně uvažuje, může to pro něj být zajímavá pobídka. V bazaru totiž za NMT telefon příliš nedostanete - EuroTel má v nabídce levné a hezké dotované typy pro NMT a kupovat staré krámy z bazaru postrádá smysl. Navíc převod NMT čísla je ještě s většími riziky, než u GSM - vždy je totiž vázán telefon na číslo a výměna karty není možná.

Na druhou stranu, EuroTel v poslední době do sítě NMT šlápnul - již v ní existuje identifikace volajícího CLIP i CLIR, dokonce na některých NMT telefonech Nokia bude fungovat odesílání SMS zpráv podle specifikace NMT 450i. Síť NMT tak dostává některé výhody dosud vlastní jen síti GSM a EuroTel nedávno dal jasně najevo, že NMT (které se mu dávno zaplatilo), může provozovat a podporovat do nekonečna. Jak by ne - už tu plynou vlastně jen zisky.

A výhoda pro nás, zákazníky? Když se dva perou, třetí se má dobře...

