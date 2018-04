Paegas má nové služby založené na lokalizaci mobilu

Nové služby založené na zjišťování polohy mobilního telefonu mohou od 1. října používat uživatelé sítě Paegas. S pomocí Paegas Navigátoru si budete moci najít různé objekty ve své blízkosti. Paegas SMS Locator vám zase umožní zjistit polohu jiného mobilního telefonu.

Navigátor vám řekne, kam jít

Paegas Navigátor je aplikace využívající technologie SIM toolkit. Abyste tak Navigátora mohli použít, musíte si nechat vyměnit svoji kartu SIM. Špatnou zprávou je, že tato výměna vás přijde na 400 Kč (všechny ceny v článku jsou bez DPH); za velmi dobrou zprávu ale považujte to, že na nové SIM už je GSM bankovnictví (v minulosti na kartě nebylo). Pokud si budete kupovat novou kartu SIM, budete na ní už mít Navigátor zdarma. Paegas Navigátor samozřejmě mohou využívat majitelé tarifních programů i předplacených karet Paegas Twist.

V menu Paegas Navigátor na displeji mobilního telefonu vyberete, které objekty chcete najít. Může jít o hotel, benzínovou stanici, lékárnu, nemocnici, bankomat, divadlo apod. Zadáte, kolik chcete dostat odpovědí, a SIM toolkitová aplikace odešle zprávu. Nemusíte zadávat, kde se nacházíte; to pozná při odesílání požadavku síť za vás. Vrátí se vám několik textových zpráv (podle počtu objektů, které jste hledali - může jich být až devět), ve kterých je vždy jméno objektu, jeho adresa, případné telefonní číslo a další potřebné informace.

Výhodou Paegas Navigátoru oproti konkurenčnímu Mobilnímu průvodci Eurotelu nebo Oskarovu Kompasu je automatické zjištění polohy - nemusíte složitě vyplňovat, kde se nacházíte. Navíc zjištění polohy je přesnější, než když uživatel sám sděluje systému, kde se zřejmě nachází. Také neplatíte za spojení (konkurence používá wap), ale za vyřízené odpovědi. Jenže výměnou za toto pohodlí při zadávání na displeji mobilu neuvidíte jednoduchou mapku nebo směrovou růžici. A také pro operátora je wap jednodušší - může pohodlně přidávat nové funkce, měnit strukturu menu aplikace, a to bez toho, že by si uživatelé museli vyměňovat za poplatek kartu SIM.

Za každý požadavek na vyhledání objektu zaplatíte podle svého tarifního programu (nebo tarifu předplacené karty). Přijatá odpověď je zpoplatňována dvěmi korunami za každý zjištěný objekt.

Kdepak jsi, miláčku?

Paegas SMS Locator umožňuje prostřednictvím jednoduché textové zprávy zjistit, kde se nachází jiný mobilní telefon. Sledovaný mobil musí obsahovat kartu Paegas Profi SIM se zapnutou aplikací Paegas Locator. Abyste mohli lokalizovat takový mobil, musíte znát jeho LPIN a telefonní číslo - tedy stejně, jako v případě klasického Paegas Locatoru.

Ze svého mobilu pošlete textovku ve formátu KDE LPIN TEL_ČÍSLO na telefonní číslo 5727. Zpět vám přijde popis místa, kde se hledaný mobil nachází. To samozřejmě v případě, že zadáte správný LPIN. Ten si definuje majitel sledovaného mobilu a musí vám jej říct, jinak polohu nezjistíte.

Za odesílané textovky neplatíte; platí se za přijatou odpověď. Za prvních 200 zjištění polohy během jednoho měsíce zaplatíte osm korun za každou lokalizaci. Od 201. do 500. dotazu na polohu poslaného ve stejném měsíci zaplatíte šest korun. Každý další dotaz vás v tomto měsíci přijde už jenom na čtyři koruny. Stejné ceny platí od 1. října i pro službu Paegas Locator. Majitelé karet Twist zaplatí za každý vyřízený dotaz 14,80 Kč (cena je s DPH).

I když první aplikací, která vás asi napadne, je možnost sledovat manželku/milenku (případně se rovnou děsíte obráceného postupu), nejčastěji se bude SMS Locator používat zřejmě pro sledování ukradených automobilů nebo pro zjišťování místa, kde se pohybují vaše děti. Pro tato použití byl totiž klasický Paegas Locator příliš drahý a náročný.

Nashledanou a dobře se vraťte

Poslední novinkou, kterou chystá od začátku října RadioMobil pro své zákazníky, je Goodbye Message. Když opustíte síť Paegas a zaroamujete do jiné (nebo se do ní poprvé přihlásíte), dostanete textovou zprávu s informacemi o volání v zahraničí a nejdůležitějšími telefonními čísly. Za tuto zprávu nebudete nic platit. České textovky posílají některé sítě (nejčastěji ze skupiny T-Mobile) už dnes; RadioMobil nyní rozšiřuje tuto příjemnou službu do všech sítí GSM, které podporují textové zprávy.