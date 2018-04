Paegas má nejlepší síť – alespoň podle brněnské VŠ

V listopadu loňského roku provedl Ústav radioelektroniky brněnského Vysokého učení technického srovnávací měření českých sítí GSM. Měření bylo prováděno ve dvou částech – šest dnů se měřily kvality sítí ve městech, dalších šest dnů se měřilo na dálnících a silnicích první a druhé třídy. Impuls k nezávislému měření vzešel od společnosti RadioMobil – ta se rozhodla požádat zkušební ústav, měřící firmu či vysokou školu, aby jejich odborníci sami navrhli metodiku a provedli měření. RadioMobil zapůjčil na dobu dvanácti dnů jeden ze svých měřících vozů.

Měřilo se několik parametrů – úspěšnost sestavování hovorů (viz dále) a kvalita přenášeného hlasu. Pro tu existuje stupnice definovaná normou ITU P.800, označovaná jako PACE (Perceptual Ascom Class Enhanced). Známkuje se v rozmezí 1 až 5. Jen tak mimochodem, při přenosu kodekem FR je dosažitelné maximum 3,5, u EFR 3,8 a u ISDN linek 4,3. Vedle tohoto známkování existuje ještě stupnice Ascom Class, která rozděluje hovory do pěti skupin od bad až po excellent. Kvalitu hovoru vyhodnocuje statická část umístěná na ústředně připojené přes ISDN – spojení tak probíhá pouze po digitálních linkách a nedochází ke zkreslení vlivem analogovým linek.

Výsledky měření jsou zajímavé – nejlepší sítí ve všech měřených parametrech je Paegas.U ukazatelů souvisejících s úspěšností hovorů druhé místo ve městech obsadil Oskar (je srovnatelný s Paegasem) a třetí Eurotel (rozdíly všech tří operátorů byly zanedbatelné); při měření mimo města byl Eurotel druhý a Oskar už s jasným odstupem na třetím místě – což je způsobeno především menším frekvenčním přídělem Oskara v pásmu 900 Mhz, které se používá mimo větší města.

K měření byl použit systém Ascom Qvoice běžně používaný našimi mobilními operátory k vyhodnocování kvality pokrytí a můžeme ho považovat za jedno z nejlepších testovacích zařízení současnosti. Přijímací jednotku mu tvoří mobilní telefony Sagem OT 75 připojené k externí všesměrové anténě se ziskem 0 dB, jíž byl ve městech předřazován útlumový prvek 6dB. Tím úroveň signálu odpovídá umístění mobilního telefonu na palubní desce. Při pravidelných měřeních prováděných samotnými operátory se však běžně používá útlum 12-16 dB, který lépe vystihuje reálné podmínky.

Tento systém je možno použít k vyhodnocování všech důležitých parametrů sítě, přičemž v provedeném měření šlo především o momentální nepropustnost sítě (CBR-call blocking rate), počet spadlých volání CDR (call drop rate), úspěšně navázaných spojení CSSR (call setup successful rate). Ovšem všechny tyto parametry jsou do jisté míry závislé na metodice měření a zvolené trasy. VUT v Brně nasadilo hodnoty jednotlivých parametrů přinejmenším zajímavě. Zatímco při běžných testech se používá metodika maximálně 90 sekundových volání, což odpovídá délce hovoru průměrného uživatele, VUT nastavilo 210 sekund. Dalo se tak lépe vyhodnotit úspěšnost jednotlivých handoverů.

Mezi jednotlivými hovory byla vždy třicetisekundová pauza vyžadovaná měřícím systémem. Ovšem spolu s tím, že spojení muselo trvat, pokud to mobilní síť umožnila, alespoň čtyřicet sekund, počet uskutečněných voláních se v jednotlivých sítích lišil až o osm procent. Na pohled to sice není nic významného, ale má to na výsledky významný vliv. Na zjišťování CSSR a CBR je výhodnější sestavovat spojení po přednastavených intervalech a počítat, kdy se to nezdařilo. Pak jsou výsledky reprezentativnější. Na druhou stranu však lze jen těžko měřit počet spadlých volání. V tomto ohledu je metodika použitá měřící skupinou VUT správná.

RadioMobil chce podněty ke zmiňovanému měření vyhodnotit a při jeho opakování je vzít v úvahu. Důvodem, proč byla měřením pověřena vysoká škola (která si sama definovala metodiku), je požadovaná nezávislost. Vlastní měření si totiž RadioMobil stejně jako ostatní operátoři provádí sám, nicméně jej z důvodů případné neobjektivity nechtěl prezentovat. Podrobnější výsledky najdete po kliknutí na odkazy.

