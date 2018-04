Paegas má již nakoupené dárky k vánocům

Paegas jako koždý správný obchodník se službami chce podpořit prodej právě svých produktů. Jistě všichni známe nakupování přes TV (tv shoppingy a jim podobné), kde se nabízí velmi výhodné zboží a abychom neplatili tak moc dostaneme k tomu zcela zdarma nějakou tu blbinku, která nás má přesvědčit o tom, že naše peníze nebyly vyhozené na špatném místě.

Naštěstí takovouto strategii, pokud tedy hovoříme o jakosti produktů, Paegas nemá a ke svým službám nám bude dodávat vánoční dárky dnem 10.11. 1999 počínaje. Porovnámeli nůž prodávaný v TV reklamě, který vám uřízne cokoliv a kdekoliv a místo něj vám přijde nožík, který se zlomí ihned po té, co jej chcete použít s nákupem služeb mobilního operátora, jako je v tomto případě Paegas, tak je to jasné. Co je v TV vidíte poprvé a jen na obrázku, zatímco když si jdete koupit služby sítě Paegas, které vidíte u všech kamarádů a u cestujících v autobuse, metru a všude, tak vám musí být jasné, že ten mobilní telefon se službami nejspíš opravdu funguje a vidíte, co si jdete koupit. Ve zkratce řečeno nekupujete zajíce v pytli.

A když k nákupu služeb operátora mobilní sítě připočteme ještě malý prezent, který je rovněž dle mého soudu i soudu všech kolem kvalitní a dobrého původu, tak zjistíte, že stojánek na nůž, který dostanete zdarma při nákupu přes televizní obrazovku, je nahouby, pokud jej nepřibijete ke stolu nějakým tím hřebíkem.

Tímto srovnáním jsem jen chtěl naznačit to, že pokud chcete něco prodat a chcete, aby se toho prodalo ještě více, přidáte k tomu nějakou věc zdarma. Bohužel toto některé firmy řeší, že vám například nůž v hodnotě pár stovek prodají za dvojnásobnou cenu a pak vám k tomu dodají něco zdarma.

Naproti tomu například Paegas bude dodávat Twist sady a uzavírat smlouvy na své služby, včetně dotovaných telefonů za normální, nezměněné ceny, ale přidá vám k tomu jěště značkové hodinky Swatch. Hodinky jsou ze série, která se k nám jinak nedováží a nelze je tak lehce sehnat.

Nejjednodušší způsob, jak přijít k těmto hodinkám je, koupit si buď sadu Paegas Twist a nebo si nechat aktivovat některý ze smluvních tarifů. Akce se ovšem nevztahuje na aktivace programů a karet Paegas Partner.

K hodinkám je samozřejmě dodán i garanční list a vznikají vám všechny výhody, jako běžnému zákazníkovi, který si je koupil v obchodě.

Akce bude platit, jak jsem již řekl, od 10.11. 1999 a měli byste dostat tento malý a příjemný dáreček právě v autorizovaných prodejnách Paegas.