Paegas má dvě zprávy: dobrou pro paušály, horší pro Twisty

Zákazníci RadioMobilu, kteří mají paušální programy (tedy platí jednou měsíčně fakturu), se mohou radovat. Po dva následující měsíce budou mít k dispozici o 20 % volných minut více. Tato nabídka zřejmě souvisí se změnou názvu sítě Paegas na T-Mobile – zákazníci tak uvidí, že T-Mobile jim kromě nových log a firemních barev přináší i nějaké konkrétní výhody, byť dočasné.

Počet volných minut navíc závisí na tarifu, který máte. Pokud máte Paegas 20 s 20 volnými minutami, dostanete každý měsíc další 4 volné minuty navíc. Nejlépe jsou na tom majitelé Paegas 400 – ti dostanou dalších 80 minut po dva měsíce zdarma. Pro využívání volných minut navíc platí stejná pravidla jako pro standardní volné minuty – tedy kam byste mohli zdarma volat běžně, tam budete volat i nyní s rozšířenými minutami.

Volné minuty navíc máte k dispozici po dva měsíce. Přitom začátek prvního měsíce zvýhodnění je shodný se začátkem vašeho účtovacího období. V praxi to znamená, že nemusíte nijak složitě zjišťovat, kdy nabídka končí; vyúčtování volných minut uvidíte na druhé a třetí faktuře od 1. května (ta první, která vám v květnu přijde, je ještě za duben…).

Po dlouhé době je to jedna z mála výhod, která ještě majitelům paušálních programů u RadioMobilu zůstala. V minulosti se totiž mohlo zdát – a mnohdy oprávněně – že operátoři preferují spíše majitele předplacených karet (kterým umožňují volat o víkendech za korunu). Přesvědčit vás, že paušál je výhodný, se nyní bude RadioMobil snažit ještě jednou akcí – když se upíšete na dva roky, budete si moci koupit mobil Siemens M35i za jednu korunu (bez DPH a aktivačního poplatku 3500 korun, také bez DPH). Nabídka trvá do konce června. O tom, jestli se vám to vyplatí, si udělejte obrázek sami. Názor redakce je, že upisovat se na dva roky kvůli telefonu, který vás přijde po započtení aktivačního poplatku téměř na totéž jako v sadě Twist, se rozhodně nevyplatí.

Bude volání s Twistem levnější, nebo dražší?

RadioMobil od 2. května (tedy od dnešního rána) zavádí účtování pro předplacené karty Twist po první minutě po sekundách (tzv. 60+1). Až dosud se účtovalo po třiceti vteřinách. Majitelé paušálních programů (s výjimkou těch nejstarších) mají účtování 60+1 již dávno. V tiskové zprávě RadioMobilu se hovoří o „výhodném účtování“, jenže o výhodnosti se vedou spory už od okamžiku, kdy s tímto účtováním poprvé přišel Český Mobil.

U krátkých hovorů je totiž účtování 60+1 velmi nevýhodné. Zatímco dříve, když jste se dovolali například do schránky nebo vám volající řekl něco ve smyslu „teď nemůžu, zavolám ti později, čau,“ jste zaplatili jenom první půlminutu hovoru, nyní zaplatíte minutu celou – tedy dvakrát tolik. Každý hovor, který trvá déle než minutu, už je ale levnější. Záleží tedy na tom, jaké hovory u vás převažují.

Nedělejme si iluze o tom, že mobilní operátoři jsou charitativní organizace, které pečují o naše blaho a výhodnější telefonování. Jde jim vždy především o zisk – na tom ale není nic špatného, je to naprosto logické a normální a cokoliv jiného by bylo špatné i pro zákazníky. Jenže už delší dobu se ví, že operátorům klesá výtěžnost z jednoho zákazníka (ARPU), tedy že voláme v průměru na jednoho uživatele stále méně. Účtovat první minutu celou je jedním z řešení, jak při stejném počtu provolaných minut od jednoho zákazníka získat více.

Je totiž logické, že účtování 60+1 je nejméně výhodné pro málo volající; pro ty, ze kterých operátoři ve svých sítích nejsou zrovna dvakrát nadšeni. Ti budou šetřit na době volání, ať budou platit první půlminutu nebo celou minutu. A pokud začnou volat delší dobu, aby celou minutu provolali (když už ji platí), bude se jim častěji stávat, že čas hovoru přes minutu přetáhnou a zaplatí pár sekund navíc. Sice relativně ušetří oproti dřívějšímu účtování, ale ve skutečnosti zaplatí operátorovi více, než v minulosti vůbec chtěli. To, že ti, kdo volají delší dobu, nyní ušetří, operátora až tolik netrápí. Z těchto uživatelů už má pohodlný zisk a odpuštění 29 až jedné sekundy oproti dřívějšímu účtování operátor téměř nepostřehne. Ostatně, kdyby účtování 60+1 pro něj nebylo výhodné, tak by 30+30 rozhodně nerušil.