Paegas konečně zlepší kvalitu zvuku

Síť Paegas je v současnosti jedinou GSM sítí v ČR, která nepoužívá přenos hlasu pomocí Enhanced Full Rate (EFR). Mnoho zákazníků si proto stěžuje na nižší kvalitu hovoru, než jakou poskytují EuroTel a Oskar. Včera konečně RadioMobil ohlásil své řešení pro kvalitnější zvuk.

Technologie EFR, kterou používají konkurenti Paegasu, funguje jen tam, kde má síť GSM opravdu kvalitní pokrytí. Na druhou stranu, žádný jiný způsob, jak zlepšit přenos hlasu nebyl dosud k dispozici. EuroTel zavedl EFR před dvěma roky a již tehdy RadioMobil tvrdil, že bude čekat na dokončení AMR. Zdůvodňoval to tím, že AMR zlepšuje kvalitu přenosu hlasu ve všech částech sítě a nikoli jen tam, kde je kvalitní pokrytí.

Včera konečně oznámil termín, kdy jej zavede.

EFR -Enhandced Full Rate. Technika kvalitnějšího přenosu hlasu, kvalitnější kódovací (vzorkovací ) i dekódovací algoritmus kodeku, který do 13 kb/s vměstná více kmitočtů. Výsledkem je kvalitnější zvuk v oblasti s dobrým pokrytím (nízkou chybovostí BER). Algoritmus pro EFR je optimalizován jen pro přenos řeči. Je nutná podpora sítě i telefonů.

AMR - Adaptive Multirate. Na rozdíl od předchozích systémů kódování řeči (FR – Full Rate, EFR – Enhanced Full Rate a HR – Half Rate), které pracují s pevnou rychlostí a stejnou úrovní opravy chyb, se AMR dynamicky přizpůsobuje podle příjmových a kapacitních podmínek sítě GSM. Výrazné zlepšení oproti EFR nastává při nízké úrovni signálu, nebo při velkých interferencích. Tam AMR ukazuje své kvality, přechází na vyšší rychlost (FR kanál) a dynamicky zvyšuje opravy chyb (error correction). AMR zajišťuje velice slušnou kvalitu hovoru i v podmínkách, kdy u FR nebo EFR je hovor prakticky nepoužitelný.

AMR se vyznačuje vysokou odolností proti chybám ve standardním FR módu (zlepšení o 4 až 6 dB). Důležitou vlastností je také výrazné zlepšení při dynamických změnách příjmových podmínek (o 1,5 stupně z 5 oproti EFR). Kromě toho dokáže za dobrých podmínek poskytnout kvalitu na úrovni pevné telefonní linky při poloviční spotřebě kanálů (HR mód).

Technologii AMR bude RadioMobil do své sítě zavádět již na jaře letošního roku. První telefony podporující AMR se mají na trhu objevit v létě. Díky tomu, že součástí dodávky AMR pro RadioMobil bude také samotné EFR, budou si v místech bezproblémového pokrytí moci kvalitnější přenos zvuku vychutnat i majitelé starších mobilních telefonů. EFR bude do sítě Paegasu zavedeno dokonce s předstihem.

Do zavedení AMR investuje RadioMobil celkem 500 milionů korun.

Posílení sítě

RadioMobil včera kromě AMR také poprvé ve své historii ohlásil celkový počet základnových stanic (BTS). Díky loňské celkem sedmimiliardové investici přibylo Paegasu přes 750 nových základnových stanic a jejich celkový počet tak překročil 2500 BTS. Podstatná část nových BTS přitom pracuje v pásmu 1800 MHz. Generální ředitel společnosti Roland Mahler v souvislosti s počtem základnových stanic také konstatoval, že RadioMobil „ke 31. prosinci 2000 splnil všechny licenční podmínky stanovené Českým telekomunikačním úřadem“.

Zdá se, že RadioMobil se chystá k ofenzívě, která by mu získala zpět pozice, v posledních měsících ztracené.

Podrobný popis technologie AMR přineseme v pondělí 26.února.