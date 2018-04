Paegas Ježíšek - drahý kříženec dědy Mráze se Santou

Zapomeňte na konvenční postupy, letos již nemusíte Ježíškovi o dárky psát, můžete mu zavolat a nechat vzkaz. Jen musíte počítat s tím, že vás to bude stát klidně i několik desítek korun. A jak se tedy po telefonu rozmlouvá s Ježíškem? Celkem jednoduše, stačí mít mobilní telefon a znát Ježíškovo číslo - telefon Paegas 0603 12 24 12.

Dětem, kteří ještě v Ježíška věří, může tato služba přivodit tvrdé rozčarování. Jak si asi vysvětlí, že letos se žádný dopis psát nebude. Tatínek jim prostě na chvíli půjčí svůj mobilní telefon, když předtím vytočí jakési číslo, a pak se diskrétně vzdálí. V mobilu se ozve veselý a srdečný Ježíšek, který ze všeho nejvíc připomíná křížence mezi dědou Mrázem a Santa Clausem. Hlas zazpívá píseň a veršovanou formou dítě vyzve, aby namluvilo svou zprávu. Když si takové děcko vylije své touhy do mikrofonu mobilního telefonu a zavěsí, tatínek mu telefon zase odebere a pak se bude půl hodiny čas od času nervózně dívat na displej telefonu. Když přístroj konečně zapípá (či zavibruje), otec se odebere do ústraní a odtamtud se vrátí se zničeným výrazem někoho, kdo dobře zná cenu nového kola a stavebnice Merkur.

Co poví Ježíšek dítěti:

„Ahoj, tady Ježíšek. Vítám tě na svojí lince. ...

Když nezlobíš a máš přání, důj dáj důj dáj důj dáj dá,

řekni mi, co chceš dát pod stromeček za dáreček,

já jsem tvůj kamarád, přání zkusím splnit rád.

Řekni jméno a své přání, až uslyšíš zacinkání.

Nakonec, jak dobře víš, skončíš hovor, zavěsíš.“

(Nahrávka ve formátu .vaw - 102 kB)

Co uslyší příjemce vzkazu:

„Ahoj, tady Ježíšek. Časy se mění a vánoční zvyky taky. Rozhodl jsem se tedy, že půjdu s dobou, a vánoční přání si taky nechávám posílat přes mobil. Zavolal mi jeden z tvých blízkých a svěřil se mi, co chce pod stromeček. Doufám, že ti to pomůže při vybírání dárků.

Přeji vám všem šťastné a veselé Vánoce, hodně radosti a pohody. Ve své vánoční schránce máš...“

(Nahrávka ve formátu .vaw - 92 kB)

Tak by to tedy vidělo dítě. Ve skutečnosti jde o obyčejnou hlasovou schránku v síti Paegas, která však uchovává zprávy i pro telefony jiných sítí. Jakmile někdo z libovolného mobilu zavolá na číslo 0603 12 24 12, vytvoří se pro toto číslo hlasová schránka, do níž se ukládají zprávy. Každá může být dlouhá maximálně tři minuty (takže zapomeňte na sáhodlouhé seznamy dárků). Na telefon, z kterého jste volali, pak do třiceti minut přijde SMS upozorňující na uloženou zprávu - pro vyzvednutí stačí vytočit linku 0603 12 25 12 a poslechnout si nejprve Ježíška a pak i samotný vzkaz.

A kolik vás tohle rozprávění s Ježíškem bude stát? To záleží na tom, z jaké sítě a z jakého tarifu voláte. Oba hovory jsou zpoplatněny stejně jako klasický hovor na libovolné číslo v síti Paegas. V tom nejdražším případě, tedy když namluvíte celé tři minuty, budou oba hovory dlouhé okolo sedmi minut (3 min. nahrání + 3 min. přehrání + 2 x 1/2 minuty od Ježíška). I když bude soupis dárků krátký, pod dvě minuty se nedostanete.

Tarif Za 1 min. Za 2 min. Za 7min. Předplacené karty Eurotel Original Go 6,5 13 45,5 Eurotel Quatro Go 9,9 19,8 69,3 Eurotel Fun Go 6,6 13,2 46,2 Paegas Twist 5 10 35 Paegas Twist SMS 6,6 13,2 46,2 Oskarta 6,3 12,6 44,1 Paegas Paegas 20 Start 4,2 8,4 29,4 Paegas 20 Start HIT 3,36 6,72 23,52 Paegas 80 2,63 5,26 18,41 Paegas 80 HIT 2,1 4,2 14,7 Paegas 200 2,63 5,26 18,41 Paegas 200 HIT 2,1 4,2 14,7 Paegas 400 2,63 5,26 18,41 Paegas 400 HIT 2,1 4,2 14,7 Eurotel Relax 12,29 24,58 86,03 Relax Plus 12,29 24,58 86,03 Optimum 6,93 13,86 48,51 Optimum Plus 7,25 14,5 50,75 Business 200 5,04 10,08 35,28 Business 300 4,2 8,4 29,4 Business 600 4,2 8,4 29,4 Komplet 10,4 20,8 72,8 Oskar Volám Málo 5,25 10,5 36,75 Volám Často 4,73 9,46 33,11 Volám Stále 3,68 7,36 25,76 Slyším Vás ve špičce 29,4 58,8 205,8 Slyším Vás mimo špičku 29,4 58,8 205,8 Dohoda s Oskarem ve špičce 5,25 10,5 36,75 Dohoda s Oskarem mimo špičku 3,15 6,3 22,05

Jak sami vidíte, upovídaný a náročný zájemce o dárky může účet majiteli telefonu docela zajímavě zatížit. Tak či tak, nejspíš se najdou rodiny, které si jednoduše večer sednou kolem stolu, vzájemně si zapůjčí mobily a pak se rozejdou do svých pokojů, aby s tužkou v ruce a papírem zachytily přání svých blízkých poněkud trvaleji. Protože, konec konců, není nad poctivý papír. A s dopisem Ježíškovi to asi nebude jiné. Celé službě rozhodně nejvíc chybí možnost nahrání zprávy z jiného telefonu, než kterému je určena. Rázem by byla méně těžkopádná, a tedy i více využívaná.