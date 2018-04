Paegas je připraven na SIM Toolkit

RadioMobil a.s. je třetím operátorem sítě GSM na světě, který je připraven nabídnout zákazníkům sítě Paegas SIM Toolkit. Díky technologii SIM Toolkit dostávají operátoři do rukou nástroj, jež jim umožňuje upravovat menu telefonu a přidat do něj položky navíc. SIM Toolkit lze ale využít i pro zavádění dalších služeb do telefonu bez zásahu uživatele nebo servisu.