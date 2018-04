Paegas Internet Call: chvíli mrtvý, chvíli živý

Když jsme před nedávnem zaujali poměrně principiální postoj ke kause Dattel versus Telecom , určitě mnoho našich čtenářů bylo překvapeno mírným postojem, když jsme usoudili, že legislativa nepřikazuje SPT Telecom, aby se propojil s Dattelem v službě Internet 99 a tedy SPT Telecom je oprávněn chovat se tak, jak umožňuje benevolence zákona a právních předpisů, jakkoliv je nesmyslná. Šlo o rozehrávku na delší trať - a rozehrávka se včera vrátila.

Český telekomunikační úřad totiž po několika měsících vydal druhé rozhodnutí, v němž shledává Paegas internet Call za službu neporušující exklusivitu SPT Telecom. Díky tomuto nálezu bude možno po zákonné lhůtě, kdy rozhodnutí nabude právní platnosti, zrušit původní nález, v němž se stanovuje, že RadioMobil nemá na PIC licenci. Nyní ji totiž bude moci získat, protože služba je legální a ČTU licenci bude muset vydat.

Hra hodná Konžského království vstoupila do druhého dějství - pokud jste si pozorně přečetli poslední rozhodnutí podepsané ministrem Peltrámem z konce února, patrně jste si všimli větičky, že proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. Asi se odvolat dalo. Dokonce tak, že po dvou záporných rozhodnutích ČTÚ ustoupilo. Proč se tak stalo? Pro pár posměšných článků na snad všech internetových serverech? To asi těžko!

Nyní se vrátím k rozehrávce na dlouhou trať, kterouž jsem zmínil v úvodu (právníci odpustí jednoduchý výklad). Jak víme, český právní řád se drží striktně litery zákona a narozdíl od práva anglosaského není řádem precedenčním. Zatímco v Anglii nebo v USA zjednodušeně řečeno jde o to, jak soupeřící strany zapůsobí na soud a porotu, vměstnávajíc jakkoliv nesmyslně svůj případ do precedentů a patřičných zákonů, u nás není osobní názor soudce ani poroty tolik rozhodující, jako exaktní znění zákonů. Zatímco tedy anglosaské právo (a nejenom ono) dává jistý prostor pro názor soudce a poroty, což vede k vyřešení sporů co je a co není nutná sebeobrana, u nás je případ jasný - pokud někdo napumpoval do člověka stojícího o půlnoci v jeho ložnici s dýkou broky z legálně držené zbraně, odsedí si vraždu. Tím netvrdím, že anglosaský právní řád je lepší - tím pouze říkám, že je pouze jiný a má svá pro a proti, což jest mimo rámec tohoto článku.

Pro nás je důležité to, že podle anglosaského práva by RadioMobil službu provozovat nesměl, protože když byl udělen monopol SPT Telecom, určitě by byl udělen i na IP telefonii, kdyby někdo tehdy tušil, že se narodí. Soudce i porota by bezpochyby uznali, že IP telefonie je vlastně stejně monopolně bráněnou službou, jako hlasová telefonie, neboť výsledek služby je týž.

V Čechách nemáme precedenční právo a soudce se musí striktně držet toho, co je v zákoně a v jeho výkladech zejména tam, kde jsou naprosto jasné a nezpochybnitelné. V zákoně se neuvádí, že by SPT Telecom měl monopol na provozování IP telefonie a IP telefonie je prokazatelně technologicky něco jiného, než hlasová telefonie - rozdíl nespojitého a spojitého přenosu je určitě našim čtenářům zřejmý a není nutno ho rozebírat. Je tedy nakrásně možné, že kdyby ona skupinka udělující monopol pro Telecom monopol udělovala dnes, připsala by tam i IP telefonii. Ona ji tam ale nepřipsala a to, že by ji nakrásně měla na mysli, náš právní řád nezajímá a zajímat nesmí. Stejně tak, jako náš právní řád nezajímá, že všechny služby SPT Telecom by měly být povinně propojitelné s konkurenty včetně Dattelu, stejně tak jej nezajímá, že RadioMobil si našel svoji skulinku a používá službu, kterou mu zákon používat nezakazuje.

Je to morální nebo to není morální? Morálku v obchodě vytyčují zákony - tak jako SPT Telecom dusí operátory na jednání o mezinárodních tarifech, tak jako odmítá propojit služby s Dattelem, stejně tak může RadioMobil i kdokoliv jiný provozovat IP telefonii. Zákon to nezakazuje a je zbytečné nad tím dále mudrovat.

Ba co více - stojí za povšimnutí, že od loňského roku pracuje EuroTel společně s divizí NexTel patřící SPT Telecom na podobné službě IP telefonie, která by měla být nabídnuta v síti EuroTelu. SPT Telecom jedním dechem kritizuje Paegas, dechem druhým pomáhá společnosti, která sama stojí ve stejné pozici, jako RadioMobil!

Panika, která zavládla před dvěmi týdny v EuroTelu, když se provalilo, že ČTÚ velmi pravděpodobně zruší zákaz Paegas Internet Call je pochopitelná - do spuštění podobné služby EuroTelu zbývají týdny, ale budou to zatraceně dlouhé a drahé týdny, protože RadioMobil také nezahálel a posiloval a posiloval.

SPT Telecom zatím představil podobnou službu svým zákazníkům - Voice VPN nabízí přenosy hlasu a faxu po datové síti (tedy IP síť) spojující jednotlivé pobočky klienta. V praxi si pronajmete digitální datový okruh spojující pobočky vaší firmy v různých městech a SPT Teleocom vám za příplatek zřídí na tomto datovém okruhu možnost telefonovat. Cituji „Voice VPN podporuje širokou paletu hlasových rozhraní a signalizací, které umožňují vzájemné propojení jak analogových a digitálních ústředen, tak i jednotlivých telefonních přístrojů." Nikde se neříká, že tuto svoji datovou linku nesmíte nechat vyústit do jednotné telefonní sítě, což je podle SPT Telecom nelegální. Zato vám bude ochotně pomoženo s laděním vaší ústředny.

SPT Telecom zatím oficiálně neoznámil, jak bude proti rozhodnutí ČTÚ postupovat. S velkou pravděpodobností ale požádá o rozklad rozhodnutí a bude bojovat dále. Za co? Za díry v legislativě, jichž tak hojně a rád využívá? Nikoliv - bude bojovat za svoje peníze. Tak jako všichni ostatní.

Znovu opakuji - zákon nikde nedefinuje, že SPT Telecom má monopol na IP telefonii. Stejně tak zákon nedefinuje, že SPT Telecom se musí propojit u neregulované služby s konkurenty. ČTÚ nemůže stále akceptovat to, že Telecom si vybírá vždy jen tu stranu mince, která se mu hodí. Zákony, jakkoliv nedokonalé, se musí dodržovat. Nebo změnit - a u telekomunikačního zákona platného od roku 1964 by to věru bylo načase.

Nu, snad nám Paegas Internet Call vydrží déle, než tři měsíce. Nakonec, nezdá se vám to trochu jak u blbých, jednou něco zakázat a pak to povolit? Čí hlava myslela, že tohle vymyslela? Opravdu musíme být jednou hop a podruhé trop?

PS: Paegas Internet Call zatím ještě nefunguje, RadioMobil čeká, až rozhodnutí nabude právní moci.

PPS: Všimněte si v tiskové zprávě RadioMobilu, že se ani slůvkem neotřel o ČTÚ za to, že SPT Telecom měl rozhodnutí na stole o den dříve. Minule si jedovatou zmínku k postupu ČTÚ neodpoustil.